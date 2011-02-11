سالگرد ارتحال آیت الله فاکر در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که در مسجد اعظم قم برگزار شد، دکتر علی لاریجانی، آیت الله سبحانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله حسینی بوشهری، علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس، استاندار قم، حجت الاسلام سعیدی تولیت آستانه حضرت معصومه(س)، آیت الله کعبی، آیت الله غروی و همچنین جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مسجد اعظم قم حضور داشتند.



یکی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به جانفشانی‌های آیت الله فاکر در راه انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: این مرحوم از سال 41 تا 55 در راه انقلاب اسلامی پیرو و بدنباله رو امام راحل (ره) و دیگر مراجع بود.



آیت الله فاکر یک روحانی مفید و فاضل برای انقلاب بود



حجت الاسلام سید مرتضی صالحی خوانساری با بیان اینکه آیت الله فاکر یک روحانی مفید و فاضل برای امت اسلامی بود اظهار داشت: وی هیچ‌گاه فکر و نگرششان زیر شنکجه‌ها و زندانی‌ها چند ساله عوض نشد و می‌توان گفت وی یک روحانی مفید، فاضل، نترس، صریح، رک گو و حق طلب بود.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در دور پنجم مجلس شورای اسلامی در کنار آیت الله فاکر بوده‌ام، اضافه کرد: آیت الله فاکر هر کجا و هر زمانی می‌دید حقی ضایع می‌شود بدون توجه به اینکه منافع و یا جانشان در خطر باشد حرفش را می‌زد.



وی با اشاره به اینکه آیت الله فاکر سمت‌هایی همچون نماینده مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو جامعه مدرسین، حوزه علمیه قم، سرپرست دفتر انتشارات اسلامی را داشتند بیان داشت: مرحوم فاکر در زمانی که زنده بود خدمت‌های بسیاری به این نظام و انقلاب انجام دادند و همیشه پیرو ولایت و نهضت امت اسلامی بود.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هیچگاه عقیده و نگرش آیت الله فاکر تغییر پیدا نکرد و در برابر فتنه‌ها نیز آگاه به زمان خویش بود.



وی با اشاره به فرموده‌ای از امام علی (ع) بیان داشت: مولا علی‌(ع) چهار نوع نگرش به دنیا و آخرت داشتند و مردم را به چهار دسته تقسیم کردند نخست افرادی که دنیا دارند ولی آخرت ندارند، دوم دنیا ندارند و آخرت دارند، سوم نه دنیا و نه آخرت دارند و دسته چهارم هم دنیا و هم آخرت دارند.



صالحی خوانساری در خصوص دسته نخست که دنیا دارند ولی آخرت ندارند اظهار داشت: این نوع افراد که آخرت ندارند خداوند حرفی با آن‌ها نخواهد زد و قیامت نیز با آن‌ها قهر است و کار آن‌ها را انجام نخواهد داد و گرفتار خواهند بود.



وی ادامه داد: دسته دوم که دنیا ندارند ولی آخرت دارند افرادی هستند در راه خدا اذیت و حتی کشته می‌شوند و خداوند مزد کسی را ضایع نخواهد کرد و بهترین مزد را به این افراد می‌دهد.



استاد حوزه در رابطه با دسته سوم که دنیا و آخرت ندارند اضافه کرد: این افراد همانند سربازی می‌باشد که به جبهه رفته است ولی کنار جبهه می‌ایستند و درون جبهه را نظاره می‌کند و می‌توان گفت افرادی کناره گرد و میانه نگر هستند یعنی هم امروز و هم فردا را می‌خواهند و این نوع افراد فکر می‌کنند زرنگ هستند ولی خداوند می‌گوید این‌ها نه امروز را دارند و نه فردا را خواهند داشت.



وی در پایان در خصوص دسته چهارم که هم دنیا و هم آخرت را دارند اظهار داشت: این افراد خوف از دست دادن دارایی‌های خود را ندارند و همچنین آنچه که دیگران دارند را به هیچ وجه ندارد در صورتی که این موارد دو آفت گرفتاری بشر هستند.

