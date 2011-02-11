به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در خصوص پیروزی تیم ملی روسیه گفت: این پیروزی قابل مردم خوب و فوتبالدوست ایران را نداشت. امیدوارم پیروزی برابر روسیه تسکینی باشد برای مردم و اهالی فوتبال و به نوعی عذرخواهی از سوی تیم ملی برای شکست مقابل کره جنوبی.

وی در ادامه یادآور شد: روزی که اردوی تیم ملی در کمپ آغاز شد و بچه‌ها برای تشکیل اردو آمدند، من احساس کردم که سر آنها پایین است. به نوعی شرمندگی را می شد از چهره بازیکنان تیم ملی تشخیص داد. از سوی دیگر زمان کم و خستگی نیز ملی پوشان را اذیت می کرد. تعداد تمرینات‌مان هم خیلی کم بود و قرار بود یک سفر طولانی هم در پیش داشته باشیم. اینها مشکلات کمی نبود. من ترجیح دادم در این مدت کم به جای آنکه روی مسائل فنی زوم کنم، بیشتر از نظر روحی و روانی با تیم کار کنم.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: تمرینات مفرح و با نشاط را برای تیم طراحی کردم و فضای اردو را به یک فضای دوستانه تبدیل کردم. در جریان بازی با روسیه هم سعی کردم تیم را جسور و با میل به پیروزی به میدان بفرستم. ترکیب ما هم یک ترکیب تهاجمی بود. من از ترکیب تیموریان، حدادی‌فر و نوری در خط میانی استفاده کردم و این همان ترکیب گمشده تیم ملی برابر کره جنوبی بود. همان ترکیبی که برابر امارات جواب داد اما نتوانستیم برابر کره جنوبی هم آن را تکرار کنیم.

وی تاکید کرد: فکر می کنم نظر همه کارشناسان فوتبال هم همین بود که شاید اگر مقابل کره جنوبی هم این ترکیب در خط میانی ما قرار می گرفت موثرتر واقع می شد. غلامی را هم از ابتدا در ترکیب گذاشتم تا با قدرت دوندگی و جنگندگی‌اش بتواند بر دفاع حریف فشار وارد کند و در دقایق پایانی دیگر مهاجمان بتوانند از این خستگی مدافعان روس استفاده کنند. در کناره‌های زمین هم دو بازیکن فوق تکنیکی و سرعتی به نام‌های خلعتبری و افشین گذاشتم و همه اینها نشان دهنده ترکیب تهاجمی و با میل به پیروزی بود.

منصوریان با تاکید دوباره براینکه تیم ملی در بازی با روسیه با میل تهاجمی بالا بازی کرده است، افزود: حتی تعویض‌هایی هم که انجام دادیم همانطور که دیدید در خط حمله صورت گرفت. یعنی حتی در دقایق پایانی هم ما به دنبال پیروزی بودیم. هرچند که می توانستیم به لاک دفاعی فرو رفته و تنها به فکر کسب مساوی برابر روسیه که آن هم می توانست خیلی آبرومند برای ما باشد برویم اما دیدید که اینکار را نکردیم و با میل تهاجمی بالا بازی کردیم.

"یکی از مواردی که من خیلی روی آن تاکید داشتم شرح وظایف برای بازیکنان بود."، منصوریان با طرح این موضوع افزود: در چند جلسه تئوری آنقدر شرح وظایف بازیکنان را برای آنها تکرار کردم تا در ذهن‌شان ملکه شود. تنها به این هم اتکا نکردم و در طول بازی هم در کنار زمین به تک تک بازیکنان در باره شرح وظایف‌شان تاکید می کردم. برای همین بازیکنان در طول 90 دقیقه منضبط و منسجم و به دور از اضافه کاری و حاشیه رفتن تنها شرح وظایف‌شان را انجام می دادند و این هم می توانست یکی از برگ برنده‌های ما در بازی مقابل روسیه باشد.

"چطور توانستید بازیکنان را از نظر روحی به شرایطی برسانید که دنبال پیروزی باشند و تا دقیقه 90 برای این منظور تلاش کنند؟"، منصوریان در پاسخ به این پرسش گفت: در واقع خود روسها و به ویژه سرمربی هلندی شان باعث این کار شدند. آنها یک اشتباه کردند و من از این اشتباه نهایت استفاده را بردم.

وی در این خصوص افزود: روس‌ها با مصاحبه‌ای که قبل از بازی انجام داده و دست به تخریب تیم ملی ما زده بودند، انگیزه بازیکنان را برای رسیدن به پیروزی بیشتر کردند. رئیس فدراسیون روسیه مصاحبه کرده و گفته بود، چون با ارمنستان که تیمی ضعیف است بازی داریم، تیم ایران را که تیمی ضعیف و نه چندان مطرح است را انتخاب کردیم تا در شرایط خوبی به مصاف ارمنستان برویم.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: دیک اددوکات سرمربی هلندی تیم روسیه پا را از این هم فراتر گذاشته بود و از مردم روسیه برای بازی با تیم ایران عذرخواهی کرده و گفته بود چون بازی با تیم دیگری گیرمان نیامد رضایت دادیم با ایران بازی کنیم.

وی ادامه داد: من بعد از اطلاع از این مصاحبه‌ها بازیکنان را تحریک کردم و از نظر احساسی آن‌ها را بر علیه تیم روسیه شوراندم و انرژی مثبت و انگیزه زیاید برای کسب پیروزی به آنها تزریق کردم و در یک جمله اینکه رگ ایرانی بازی بچه‌ها را برای انجام یک کار غیر ممکن که نه، ولی خیلی سخت تحریک کردم. خوشحالم که این تمهید ما جواب داد و در نهایت موفق شدیم از فوتبال ایران اعاده حیثیت کنیم.

منصوریان در خصوص شناخت خود از فوتبال روسیه گفت: فیلم سه بازی آخر تیم ملی روسیه برابر تیم‌های ملی مقدونیه، اسلوانی و بلژیک را دیده بودم. روی تیم روسیه آنالیز خوبی داشتیم و با شناخت نسبی از این تیم استراتژی‌های خاصی را تعریف کرده بودیم. آقای محصص هم در این خصوص کمک شایان توجهی به ما کرد که در همین جا هم از ایشان تشکر می کنم. ایشان شناخت خوبی نسبت به تیم ملی روسیه داشت و اطلاعات بسیار خوبی را از این تیم به من داد.

مربی تیم ملی در خصوص تاثیر حضور کارلوس کرش در جایگاه VIP ورزشگاه زاید اسپورت سیتی روی بازی ملی پوشان فوتبال ایران و اینکه آنها متاثر از این موضوع با انگیزه بیشتری فوتبال بازی کردند تا خودشان را به این مربی پرتغالی نشان دهند، افزود: مطمئن باشید که بازیکنان ما اصلا در این فکر نبودند. اگر اینطور بود چرا در بازی با کره جنوبی که متسو در جایگاه VIP نشسته بود و شایعه شده بود که او با تیم ملی ایران به عنوان سرمربی تمام کرده بچه ها تحریک نشدند؟ این حرف‌ها شایعاتی است که از سوی آنهایی که می خواهند زحمات بچه‌ها را لوث و کمرنگ کنند، پخش شده و نباید به آنها توجه کرد.

"قطعا اگر شجاعی و نکونام بودند می توانستند کمک کنند که کیفیت کار تیم ملی بهتر شود"، منصوریان با بیان این جمله در خصوص غیبت لژیونرهای فوتبال ایران در بازی با روسیه و عملکرد ضعیف آنها در جام ملت‌های آسیا گفت: شجاعی و نکونام ستاره‌ها و سرمایه‌های فوتبال ایران هستند. به نظر شما در فوتبال ایران چقدر انرژی و هزینه و چند سال وقت صرف شده تا یک نکونام یا یک شجاعی در فوتبال ایران ساخته شود؟

وی افزود: ما نباید برخوردهای خطی و قهری با این بازیکنان بکنیم. باید یاد بگیریم در فوتبال‌مان ستاره‌ها را حفظ کنیم. شما فکر کنید که ما با شجاعی و نکونام برخورد کنیم و به یکسری جوان میدان دهیم. بعد همین جوان‌ها مثل آرش افشین و حدادی‌فر بعد از چند سال تبدیل به یک نکونام و شجاعی دیگر شوند و باز هم ما بیائیم آنها را در حالی که ستاره شدند از بین ببریم. این اصلا شدنی نیست. من معتقدم باید باز هم به نکونام و شجاعی فرصت داد.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص حضور کارلوس کرش در این تیم گفت: اولا از آنجائی که من از طرفداران رئال مادرید هستم چون کرش هم سابقه حضور در این تیم را دارد، شخصا به او علاقمند هستم. اما وقتی شنیدم که وی یک گزینه جدی برای تیم ملی است، حسابی روی سوابقش مطالعه کردم. کرش یک مربی آکادمیک است و هیچ کجا بدون برنامه بلند مدت نمی رود. به اعتقاد من کرش یک گزینه مناسب است و می تواند در فوتبال ایران منشا خدمات شایسته‌ای هم باشد. اما به شرطی که قرارداد بلند مدت با او ببندیم. به خصوص وقتی فهمیدم که برای تیم‌های پایه هم برنامه دارد خیلی خوشحال و امیدوار شدم. چون کرش می تواند به صورت آکادمیک فوتبال ایران را رشد و ارتقا دهد.

وی در خصوص آینده کاری خود با تیم ملی نیز گفت: من تا آخر اردیبهشت سال 90 با فدراسیون فوتبال قرارداد دارم، اختیارم در دست فدراسیون است و مربی تیم ملی هستم. اما دستیار کرش شدن به زور نمی شود و در درجه اول باید خود او بخواهد. اگر خودش خواست آنوقت من هم تصمیم نهایی‌ام را در این خصوص می گیرم. اما این احتمال هم وجود دارد که به یک تیم باشگاهی بروم.

منصوریان افزود: از برخی باشگاه‎‌ها پیشنهاد دارم اما برای تصمیم گیری اصلا عجله به خرج نمی دهم. باید با وسواس انتخاب کنم که کماکان در خدمت تیم ملی باشم یا به یک تیم باشگاهی بروم.

وی در خصوص تجربه 10 ماه حضور در کادر فنی تیم ملی گفت: به جرات می گویم یکی از بهترین سال‌های فوتبالی‌ام را در تیم ملی سپری کردم. این مدت برای من تجربه بسیار گرانبهائی بود. البته هرچه بیشتر در تیم ملی یاد گرفتم این را فهمیدم که خیلی کم می دانم و همین موضوع باعث شد تا انگیزه‌های زیادی برای آموختن و مطالعه به دست آورم. باور کنید این روزها ساعت‌های زیادی را در طول روز به مطالعه و تحقیق و خواندن مطالب مفید و متنوع در اینترنت و دیدن فیلم‌های مختلف از تمرینات مربیان بزرگ می گذرانم.

وی در ادامه تصریح کرد: از یکسری آدم‌های پشت پرده تیم ملی که همیشه در سایه بوده اما یار و یاور تیم ملی بودند و در واقع تیم ملی را تر و خشک می کردند، باید تشکر کنم. ابتدا از تیم پزشکی که شامل دکتر شهاب و دکتر خانلری می شود تشکر می کنم که همواره در طول این مدت برای سلامتی بازیکنان شب و روز فعالیت کردند. از ماساژورهای خوب تیم ملی آقایان صابری و سنجر که تلاش بی وقفه‌ای در این ایام داشتند به خصوص برای بازی با روسیه که همه خستگی را از تن بچه‌ها دور کردند نیز باید تشکر کنم. تدارکات خوب تیم هم برعهده آقایان دهقان و علی رحمانی بود که مدیریت این کار هم برعهده آقای ابراهیمی بود و جا دارد در اینجا از این دوستان هم تشکر کنم.

منصوریان خاطر نشان کرد: یک تشکر بسیار ویژه هم از آقای محصص و آقای مهدی خانبان که با آنالیزهای خوب‌شان ما را همواره یاری دادند، دارم. همچنین باید از اصغر حاجیلو و منصور رشیدی که همواره از مشاوره‌های آنها استفاده کردم و دست آخر هم دوست خوبم کریم باقری که او هم این افتخار را داد که در کنار ما باشد و کمک‌های بسیار شایانی به تیم ملی داد، تشکر و قدردانی کنم.

تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه شب با هدایت علیرضا منصوریان موفق شد تیم ملی فوتبال روسیه را با یک گل شکست دهد. روسیه در آخرین رده بندی فیفا رتبه دوازدهم را در اختیار دارد.