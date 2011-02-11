دشمنان در ماجرای مصر دچار خرفتی و سردرگمی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد سعیدی، شامگاه پنج شنبه در سلسله نشستهای بصیرت در مسجد اهل بیت (ع) قم اضافه کرد: دشمنان تلاش زیادی کردند تا رابطه این نهضتها با ایران را تخریب کنند اما یکی از رهبران اخوان المسلمین در مصاحبهای میگوید ما افتخار میکنیم که رهبری مانند «امام خامنهای» و رئیس جمهوری مثل «احمدینژاد» داشته باشیم.
ولایت فقیه مسئولیت جهانی دارد
وی با رد برخی سخنان درباره ولایت فقیه ابرازداشت: ولی فقیه در عصر غیبت مسئولیت جهانی دارد؛ مصر و تونس و مسلمانان جهان رهبر دارند و رهبر آنها در این زمان آیت الله العظمی امام خامنهای است.
تولیت آستانه حضرت معصومه (س) اضافه کرد: ولایت فقیه به علت نپذیرفتن برخی محدود نمیشود و مطمئن باشید اگر ما از این اندیشه ناب خود دست برداریم دشمنان به ما فرصت نخواهند داد.
امام جمعه قم با بیان اینکه امروز پرتو ولی فقیه به حزب الله لبنان رسیده است تصریح کرد: اگر امام زمان (عج) ولی عصر است ولی فقیه هم بر جهان ولایت دارد.
وی افزود: ولی فقیه محدود به منطقه جغرافیایی نیست، مرزهای جغرافیایی برای صدور گذرنامه و... به درد میخورد و ولی ولایت فقیه مرز نمیشناسد.
سیلی حزب الله به اسرائیل پرتوی از سیلی ولایت فقیه بود
سعیدی با بیان اینکه دشمن از حزب الله سیلی خورده است ادامه داد: سیلیای که حزب الله لبنان به اسرائیل زد برق سیلی ولی فقیه بود که بر صورت این کشور جعلی خورد.
تولیت آستانه حضرت معصومه (س) با اشاره به دیدگاه امام خمینی درباره ولایت فقیه ابرازداشت: امام خمینی (ره) فرمودند آنچه به عنوان اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مصوب شده است بخشی ازاختیارات ولی فقیه است که به لحاظ رعایت روشنفکران محدود شده است.
خیانتهای بازرگان و بنی صدر
وی افزود: امثال بنی صدر و بازرگان در مجلس خبرگان خیانت کردند و اختیارات ولی فقیه محدود بیان شد وگرنه ولی فقیه از دید ما ولایت از امام عصر (عج) دارد و همان طور که حوزه مدیریت امام زمان (عج) محدود نیست ولی فقیه نیز محدود نیست.
سعیدی با بیان اینکه امام زمان، معصوم (ع) هستند اما ولی فقیه معصوم نیست تصریح کرد: ایا میتوان گفت که امام معصوم (ع) در زمان حکومت میتواند فردی را که مرتکب قتل عمد شده اعدام کند اما ولی فقیه و نایب او چنین اختیاری نداشته باشد آیا با عقل سازگاری دارد.
هدف ولی فقیه؛ پیاده کردن توحید ناب در بین الملل اسلامی
وی با اشاره به نهضتهای اخیر منطقه اضافه کرد: امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت (ع) است؛ ایشان همچنین در کلام دیگری فرمودهاند همه ما مصمم هستیم تا توحید ناب را در بین الملل اسلامی پیاده کنیم تا به پیروزی اسلام در جهان برسد.
امام جمعه قم تاکیدکرد: ولی فقیه چنین دیدگاهی را برای ما بیان کرده است که باید به مردم مصر و منطقه هم برسانیم زیرا ولی فقیه رهبر همه مسلمانان است.
وی اضافه کرد: امروز فرزندی از تبار حضرت علی (ع) بر مسلمانان ولایت و حاکمیت دارند که همه کارهایش برای خداست و چیزی برای خودش نمیخواهد.
زندگی مقام معظم رهبری با نذورات اداره میشود
سعیدی تاکید کرد: خرج زندگی مقام معظم رهبری با نذورات مردمی اداره میشود و ایشان هیچ حقوقی بابت رهبری دریافت نمیکنند.
وی در خاتمه با بیان خاطرهای از مرحوم عبدالرزاق زین الدین، پدر شهیدان زین الدین درباره رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم قدردانی از نعمت ولایت فقیه تاکید و پیروی از ولایت فقیه را ضامن تداوم و بقاء انقلاب اسلامی معرفی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) تأکید کرد: دشمنان به خصوص پیر مکار انگلیس در ماجرای نهضتهای منطقه دچار خرفتی و سردرگمی شده ند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد سعیدی، شامگاه پنج شنبه در سلسله نشستهای بصیرت در مسجد اهل بیت (ع) قم اضافه کرد: دشمنان تلاش زیادی کردند تا رابطه این نهضتها با ایران را تخریب کنند اما یکی از رهبران اخوان المسلمین در مصاحبهای میگوید ما افتخار میکنیم که رهبری مانند «امام خامنهای» و رئیس جمهوری مثل «احمدینژاد» داشته باشیم.
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