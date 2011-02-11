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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

اولین مرکز علمی - کاربردی ویژه معلولین راه اندازی شد

اولین مرکز علمی - کاربردی ویژه معلولین راه اندازی شد

با اعلام ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی - کاربردی بهزیستی کشور اولین مرکز ویژه معلولین در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد راه‌‌ اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با اعلام این خبر گفت: این مجتمع که پیش از این آموزش منجر به اشتغال معلولین جسمی - حرکتی در دستور کار خود داشته است از این پس در سه رشته حسابداری گرایش مالی، نرم افزار کامپیوتر و گرافیک در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.

دکتر بابک یکتاپرست با تاکید بر برنامه چهارم توسعه در خصوص توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات از جمله خدمات آموزشی، گفت: مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد قصد دارد با راه‌اندازی این مرکز در راستای  آموزش معلولین در سطوح عالی گامی عملی بردارد.

وی با اشاره به تاسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1363 با هدف آموزش منجر به اشتغال معلولین جسمی - حرکتی، اظهار کرد: تا کنون بیش از پنج هزار نفر از سنین 14 الی 30 در مراکز 14 ‌گانه رعد آموزش دیده‌اند.

یکتاپرست خاطرنشان کرد: خدمات آموزشی رعد مطابق با استانداردهای سازمانهای فنی- حرفه‌ای و بهزیستی طراحی و ارائه شده و نهادهای نظارتی بر رعایت این ضوابط نظارت کامل دارند. 

مدیرعامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اعطای مجوز راه‌اندازی مرکز آموزشی علمی - کاربردی از سوی دانشگاه جامع علمی - کاربردی را تایید کننده همین موضوع دانست.

توان یابان علاقه‌مند به تحصیل در سه رشته حسابداری گرایش مالی، نرم افزار کامپیوتر و گرافیک می توانند با تهیه دفترچه ثبت نام از مراکز پستی تا بیست و ششم بهمن ماه جاری به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مراجعه کنند.

کد مطلب 1251055

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