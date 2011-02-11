نیاز 1000 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهروز علی شیری صبح جمعه در آیین افتتاح ساختمان مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی افزود: در این راستا تا کنون 600 میلیارد دلار از منابع بخش خصوصی و بانکی باید جذب شده و برای رسیدن به آن رقم باید از منابع مالی بین المللی نیز استفاده کنیم .

وی با بیان اینکه صرفه جویی های حاصله از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ها در صندوق توسعه ملی در کنار پروژه های اقتصادی و عمرانی کشور قرار گیرد، افزود:با اختصاص این ذخایر برای اجرای پروژه های اقتصادی و عمرانی، بهبود کسب و کار و زمینه مساعد اشتغالزایی در کشور فراهم می شود .

قوانین کار و تجارت کشور باید اصلاح شوند

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی کشور ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تغییرات و دگرگونی در نگرش ها و رفتارها، اظهار داشت:بخشی از قوانین مثل قانون کار و تجارت باید برای زمینه سازی توسعه و پیشرفت کشور تغییر و اصلاح شود .

علی شیری ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مورد تاکید قرارداد و افزود: باید بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار و دولت نیز بر کارها نظارت کند .

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: نمایندگی همه دستگاه های ذیربط مانند سازمانهای کشاورزی، بازرگانی، نیروی انتظامی و وزارت خارجه در مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی مستقر شده تا امور اداری سرمایه گذارانی که به مرکز مراجعه می کنند به راحتی و سریع انجام پذیرد .