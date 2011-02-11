هوای سرد منجر به افزایش فشار خون و سکته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری کشور اعلام کرد: هنوز علت دقیق افزایش فشار خون در هوای سرد مشخص نیست اما محققان بر این باورند که سردی هوا باعث انقباض عروق و تغلیظ خون می شود و همین امر باعث می شود که خون سخت تر به سراسر بدن پمپاژ شود.

بررسی ها نشان می دهد که فشار خون افراد در فصول سرد سال نسبت به فصول گرم تابستان حدود 5 درجه افزایش می یابد.

از این رو پزشکان توصیه می کنند برای کاهش خطر بروز سکته به ویژه در سالمندان در فصول سرد سال درها و پنجره های منزل را محکم کنید و دمای اتاق را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد نگه دارند.

اگر سابقه افزایش فشار خون دارید باید در این فصول تحت نظر پزشک فشار خون را کنترل کنید.

محققان این تحقیق توصیه کردند: غذاها سبب گرم شدن بدن می شود سعی کنید در زمان سرما از غذاهای گرم استفاده کنید و مصرف چربیهای اشباع و نمک را به حداقل برسانید و مایعات گرم بنوشید.

همچنین در صورت امکان سعی کنید فعالیت بدنی خوبی داشته باشید و در صورت فعالیت در فضای باز حتما از کلاه، دستکش و لباس و کفش گرم استفاده کنید.