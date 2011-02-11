مبادلات تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اردوغان اوداباش صبح جمعه در آیین افتتاح سه باب شرکت با سرمایه ‌گذاری ترکیه در ارومیه افزود: در این راستا راهبردی برای دسترسی به هدف مورد نظر به طور کامل توسط کارشناسان و متولیان امور اقتصادی تدوین شده و از این رو برای تحقق موضوع متولیان امور اقتصادی ایران به ویژه آذربایجان غربی همکاری لازم را باید داشته باشند .

وی با بیان اینکه طی آینده نزدیک تعداد گمرکات ترکیه به پنج باب می‌رسد، بیان داشت: تعدادی از این واحدهای گمرگی به طور کامل در حال فعالیت هستند و تعدادی نیز در مرحله احداث و تجهیز قرار داشته که با بهره‌ برداری از آنها تحول عظیم در روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد می‌شود .

سرکنسول ترکیه در ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر ساز و کار برای ایجاد یک باب شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه در دست مطالعه است تا در صورت ایجاد توافق‌ها نسبت به تاسیس آن اقدام شود .

وی با اشاره به برگزاری گردهمایی اخیر مسئولان استانهای مرزی ترکیه با مدیران ارشد آذربایجان غربی در ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: برپایی این قبیل نشست‌ها با محوریت تجارت منجر به تداوم همکاری اقتصادی بین دو کشور می‌شود .

