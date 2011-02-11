مبادلات تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اردوغان اوداباش صبح جمعه در آیین افتتاح سه باب شرکت با سرمایه گذاری ترکیه در ارومیه افزود: در این راستا راهبردی برای دسترسی به هدف مورد نظر به طور کامل توسط کارشناسان و متولیان امور اقتصادی تدوین شده و از این رو برای تحقق موضوع متولیان امور اقتصادی ایران به ویژه آذربایجان غربی همکاری لازم را باید داشته باشند.
وی با بیان اینکه طی آینده نزدیک تعداد گمرکات ترکیه به پنج باب میرسد، بیان داشت: تعدادی از این واحدهای گمرگی به طور کامل در حال فعالیت هستند و تعدادی نیز در مرحله احداث و تجهیز قرار داشته که با بهره برداری از آنها تحول عظیم در روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد میشود.
سرکنسول ترکیه در ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر ساز و کار برای ایجاد یک باب شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه در دست مطالعه است تا در صورت ایجاد توافقها نسبت به تاسیس آن اقدام شود.
وی با اشاره به برگزاری گردهمایی اخیر مسئولان استانهای مرزی ترکیه با مدیران ارشد آذربایجان غربی در ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: برپایی این قبیل نشستها با محوریت تجارت منجر به تداوم همکاری اقتصادی بین دو کشور میشود.
اوداباش خاطر نشان کرد: بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ترکیه تعامل تنگاتنگ و همه جانبه وجود دارد، با توجه به این که ایران و ترکیه دو کشور مقتدر و تأثیرگزار در معادلات منطقهای هستند تعامل و هماهنگی مقامات ارشد این دو کشور بار مثبت فراوانی برای ملتهای آنان در پی دارد.
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