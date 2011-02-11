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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

توسعه همکاریهای پارلمانی/

دیدار سفیر ایران با نایب رئیس مجلس نمایندگان مالزی

دیدار سفیر ایران با نایب رئیس مجلس نمایندگان مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: محمد مهدی زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی روز جمعه با دکتر وان جنیدی نایب رئیس مجلس نمایندگان مالزی ملاقات کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این ملاقات موضوعات مختلفی از جمله توسعه همکاریهای پارلمانی و تکمیل روند تشکیل گروه دوستی، تقویت مناسبات تجاری، همکاریهای فرهنگی و راههای ارتقاء همدلی و وحدت میان کشورهای مسلمان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و مالزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر زاهدی در این دیدار از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل بیشتر هیئتهای پارلمانی میان دو کشور خبر داد و با اشاره به بعضی موضوعات مطرح شده طی مذاکرات اخیر آقای جنیدی با مقامات جمهوری اسلامی ایران، برخی از توانمندیهای کشورمان در خصوص صنعت نفت، تکنولوژی و تواناییهای علمی را تبیین کرد.

نایب رئیس مجلس نمایندگان، ضمن موفقیت آمیز خواندن سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران به برخی پیگیریها و نامه‌نگاریهای خود با مقامات مختلف مالزی در ارتباط با موضوعات مطروحه در سفر به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با حسن توجه مقامات دو کشور مناسبات فی مابین در همه زمینه ها ارتقاء یابد.  
 

کد مطلب 1251072

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