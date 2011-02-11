دیدار سفیر ایران با نایب رئیس مجلس نمایندگان مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، در این ملاقات موضوعات مختلفی از جمله توسعه همکاریهای پارلمانی و تکمیل روند تشکیل گروه دوستی، تقویت مناسبات تجاری، همکاریهای فرهنگی و راههای ارتقاء همدلی و وحدت میان کشورهای مسلمان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و مالزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر زاهدی در این دیدار از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل بیشتر هیئتهای پارلمانی میان دو کشور خبر داد و با اشاره به بعضی موضوعات مطرح شده طی مذاکرات اخیر آقای جنیدی با مقامات جمهوری اسلامی ایران، برخی از توانمندیهای کشورمان در خصوص صنعت نفت، تکنولوژی و تواناییهای علمی را تبیین کرد.

نایب رئیس مجلس نمایندگان، ضمن موفقیت آمیز خواندن سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران به برخی پیگیریها و نامه‌نگاریهای خود با مقامات مختلف مالزی در ارتباط با موضوعات مطروحه در سفر به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با حسن توجه مقامات دو کشور مناسبات فی مابین در همه زمینه ها ارتقاء یابد.

