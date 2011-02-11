خراسان شمالی نیازمند حجم سرمایه گذاری بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مهدی غضنفری در جمع پرشور راهپیمایان 22 بهمن در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند فرصت شکوفایی اقتصادی را برای استانهای محروم و کمتر توسعه یافته را فراهم کند.

وی تصریح کرد: منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باید به استان‌های کمتر توسعه یافته سرازیر شود تا پاسخگوی درخواست‌های منطقی مردم این مناطق باشد.

غضنفری ادامه داد: مردم با همراهی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان دادند که این قانون می‌تواند تبدیل به یک طرح رفاهی و اجتماعی شود.

وی اضافه کرد: تحلیل برخی از دستگاه‌ها از این قانون طرح بر هم زدن آرامش مردم و تورم بالای 50 درصد بود ولی همراهی مردم این قانون را به یک طرح رفاهی، اجتماعی تبدیل کرد.

غضنفری همچنین در جمع مردم بجنورد به دستاوردهای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب کشور ایران در حوزه تولیدات محصولات کشاورزی تا قبل از سال 84 سهم تولیدات آن 87 میلیون تن بوده است که این میزان در سال جاری به 107 میلیون تن رسیده است.

وی ادامه داد: در زمینه واردات محصولات کشاورزی نیز کاهش 37 درصدی داشته‌ایم.

غضنفری در خصوص صادرات غیرنفتی کشور نیز گفت: تا قبل از سال 84 سهم صادرات 80 میلیارد دلار بوده است که این میزان اکنون به 97 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 150 درصد از اهداف برنامه‌ها رشد داشته است.

وی اظهار داشت: صادرات کشاورزی کشور تا قبل از سال 84، 7/1 میلیارد دلار بوده است که اکنون این میزان به 3 میلیارد دلار رسیده است.

وی همچنین در خصوص نسبت واردات به صادرات کشور نیز گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب به ازای هر یک دار 19 دلار واردات داشتیم که این میزان 19 برابر بوده است وی تا قبل از سال 84 این میزان 5 برابر شد و اکنون در دولت نهم و دهم به 5/2 برابر رسیده است.

غضنفری در خصوص واردات و صادرات گندم نیز گفت: ظرفیت سیلوسازی کشور تا قبل از سال 83، 7/0 میلیون تن بوده است که در سال 73 به 5/3 میلیون تن و اکنون هم به 7/8 میلیون تن رسیده است.

وی در خصوص دستاوردهای وزارت نیرو نیز گفت: ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا قبل از سال 84، 736 میلیون دلار بوده است و اکنون این ظرفیت به 889 میلیون دلار رسیده است.

غضنفری اذعان کرد: در بحث صادرات برق نیز ایران تا قبل از سال 84، دو هزار مگاوات برق صادر می‌کرد و اکنون این میزان صادرات به 7 هزار مگاوات رسیده است.

وزیر بازرگانی همچنین به دستاوردهای وزارت نفت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز در ابتدای دولت نهم 2 هزار واحد بوده است که این میزان به 10 هزار واحد رسیده است.

وی اضافه کرد: در حوزه شهری نیز تعداد واحدهای برخوردار از امکانات گاز در ابتدای دولت نهم 510 هزار واحد بوده است که اکنون این میزان به 850 هزار واحد رسیده است.

وی در خصوص صادرات گاز طبیعی نیز گفت: در ابتدای دولت نهم سهم صادرات گاز طبیعی 5/9 متر مکعب بوده که اکنون این میزان به 31 متر مکعب رسیده است.

غضنفری به میزان مصرف بنزین کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تا ابتدای دولت نهم سهم مصرف بنزین کشور 61 میلیون لیتر بنزین بوده که اکنون این میزان به 45 میلیون لیتر رسیده است.

وی به تولیدات بنزین کشور نیز اشاره کرد و گفت: تا ابتدای دولت نهم سهم تولیدات کشور در بخش بنزین 40 میلیون لیتر بوده که اکنون این میزان به 54 میلیون لیتر رسیده است.

وی همچنین صادرات محصولات پتروشیمی کشور را تا ابتدای دولت نهم 18 میلیون تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سهم صادرات ایران در بحث پتروشیمی به 50 میلیون تن رسیده است.