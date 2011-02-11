ادبیات انقلاب حرکتی بدیع با سبک و سیاقی تازه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آثار این ادبیات چه از منظر زبان‌ و چه‌ بیان‌ پرخریدار شد و بسیاری از جوانان نویسنده با پاگذاشتن در این عرصه نهال‌ آن را آبیاری کردند. علی الله سلیمی یکی از نویسندگانی است که در این حوزه به قول خودش "استخوان ترکانده" و بسیار این ادبیات را دوست دارد.

وی در مورد ادبیات انقلاب گفت: داستان و شعرهایی که در آستانه‌ انقلاب‌ و در اوج‌ تب‌ و تاب‌ بحرانهایی‌ از این‌ دست‌ نوشته شدند، به‌ نوعی گرفتار شتابزدگی‌ و نوعی‌ تب‌ بیان‌ بود که‌ این‌ تب، ناخودآگاه‌ و با گذشت‌ زمان‌ پایین‌ آمد و حالت‌ طبیعی‌ و منطقی‌ خود را پیدا کرد.

این داستان‌نویس و منتقد ادبی ادامه داد: نسل نویسندگانی که با انقلاب‌ رشد و نمو کردند با اوج‌ گرفتن‌ انقلاب، داستان‌ها و شعرهایشان نیز اوج‌ گرفت‌ و در روزهای‌ پیروزی، تنور آن‌ داغ‌ داغ‌ شد اما بعدها خط‌ و ربطها پدید آمد و عده‌ای از این خیل عظیم خارج شدند و عده‌ای‌ هم ماندند.

سلیمی با اشاره به اینکه با خروج و ورود هیچ نویسنده‌ای این جریان‌ ادبی وا نمی‌ماند و به حیاتش‌ ادامه‌ می‌دهد، اظهارکرد: با هر حادثه‌ و اتفاقی‌ که‌ در جریان‌ و روند انقلاب‌ پیش‌ آمد، با هر فراز و فرود، ادبیات انقلاب نویسندگان خودش را پیدا کرد و با آنها همراهی کرد.

وی بیان کرد: انقلاب، سوژه‌ و راهکار جدیدی‌ را بر روی داستان و شعر گشود و ارزشهای انقلاب‌ و باور مردم تا‌ثیر مستقیم‌ بر ادبیات گذاشت به نوعی که بعدها کسی نتوانست آن را نادیده بگیرد.

سلیمی انقلاب ایران را حرکتی سنتی و مردمی دانست و تصریح کرد:‌ این انقلاب‌ گسترده در همه آحاد و ابعاد خویش‌ به‌ پیدایی‌ سنن‌ انجامید که‌ یکی‌ از آنها داستان و ادبیات سنتی ایرانی بود. این ادبیات مختص به ایران است و هیچ کجای جهان در ادبیاتشان از ادبیات انقلاب ایران نمی‌توانند استفاده کنند،‌همانطور که ما با الگوبندی آنها نمی‌توانیم خودمان را وفق دهیم.

وی زبان ادبی، محتوای انقلابی و مکتبی، جهت‌گیری ادبیات، رشد استعدادهای تازه هنری و ادبی و دیگر موارد را از ایجاد ادبیات انقلاب در ایران دانست و گفت: همانطور که انقلاب اسلامی، همگانی و مردمی بود و مجموعه امت در آن حضور داشتند، در پدید آوردن ادبیات انقلاب نیز، همین مردم نقش داشتند.

این نویسنده انقلاب با اشاره به اینکه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس به یکدیگر گره خورده‌اند، اظهارکرد: ادبیات انقلاب همیشه ادبیاتی آرمانگرا و عدالت‌خواه است و این ویژگی در ادبیات دفاع مقدس نیز دیده می‌شود و به همین دلیل هر دوی این ادبیات مردمی هستند. وی ادامه داد: ادبیات انقلاب ادبیاتی است حساس به دردهای مردم و طبعا برای ارتباط با مردم از زبان و بیانی نزدیک به زبان آنها بهره می‌برد و البته به واسطه محتوای خودش به مضامین اسلامی، قرآنی و اشارات عرفانی توجه ویژه ای دارد.

سلیمی تصریح کرد:‌ در حال حاضر باید بدانیم که این‌ جریان‌ گذشته‌ از ضعف‌ و قوتهایش، بخشی از تاریخ‌ ادبیات‌ این‌ سرزمین‌ است‌ و بدون‌ ملاحظه‌ آن، بی‌تردید قسمتی‌ از تاریخ‌ ادبیات‌ معاصر ایران‌ زمین‌ و حتی‌ ادبیات‌ فارسی‌ ناقص‌ خواهد بود.