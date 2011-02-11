سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روز 22 بهمن و حضور پرشور ورزشکاران در راهپیمایی این روز ضمن بیان مطلب فوق گفت: جامعه ورزش همانند سایر اقشار جامعه وظیفه خود می دانست که در این راهپیمایی باشکوه شرکت کنیم. من در این سی و دو سال تنها یک سال در ماموریت خارج از کشور حضور داشتم و همه ساله در این مراسم شرکت می کنم و امیدوارم این روز باشکوه و انقلاب اسلامی تداوم داشته و به زودی به انقلاب حضرت مهدی (عج) متصل شود.

وی اضافه کرد: جامعه ورزش با حضور پرشور در راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی ضمن دفاع از آرمان های امام (ره) و پاسداری از خون شهدا نشان داد که ورزش از مردم جدا نیست. امروز گروه های مختلف ورزشی در تهران و شهرستان های مختلف این استان با حضور خودجوش که نکته مهم و قابل تقدیر و تاملی است نشان دادند همواره پشتیبان انقلاب و مقام معظم رهبری خواهند بود.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران با بیان اینکه روز 22 بهمن سال 57 یک جوان پرشور بوده که در خیابان آزادی در کنار سایر اقشار جامعه در راهپیمایی ها که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد حضور داشت، تاکید کرد: ما تنها برای حضور ورزشکاران اطلاع رسانی کردیم و بایدی وجود نداشت اما امروز شاهد آن هستیم مدیران، مربیان و ورزشکاران از رده نونهالان تا پیشکسوت در کنار سایر اقشار جامعه در این راهپیمایی پرشکوه شرکت می کنند.

وی در مورد همزمانی این روز باشکوه با خروج حسنی مبارک از مصر اظهار داشت: انقلاب ما سال به سال در مرزهای خارج رسوخ کرده و مردم جهان را بیدارتر می کند. در تونس و مصر و اکثر جهان اسلام همان طور که امام خمینی (ره) سالها پیش بینی کرده بودند نظام های دیکتاتوری و دیکتاتورها در حال سرنگونی اند و امیدوارم این اتفاقات تا برکناری همه ظالمان در جهان ادامه داشته باشد.

افتخاری در پایان گفت: انقلاب یک نقش بسیار مهم در پیشرفت داشت امروز شاهد پیشرفت در زمینه زیرساخت ها، توجه ویژه به بخش های همگانی و قهرمانی و به خصوص در بخش بانوان و موفقیت های بزرگ در عرصه های بین المللی همگی ماحصل انقلاب ارزشی ایران است که با برنامه های ویژه مسئولان این روند هر روز ادامه خواهد داشت.