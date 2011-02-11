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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

"نامبارک" غلام حلقه به گوش به ذلت افتاده است

"نامبارک" غلام حلقه به گوش به ذلت افتاده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: " مبارک نامبارک " غلام حلقه به گوش اسرائیل و آمریکاست که به ذلت افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام صدرالدین شریعتی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان 22 بهمن مرکز استان به حرکتهای مردم مصر اشاره کرد و گفت: این مبارک نامبارک که بیش از 30 سال بر ملت مصر حکمت کرده است، غلام حلقه به گئش آمریکا و اسرائیل است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ملت مصر غیور بوده و مصر مهد تمدن اسلامی است ولی به دلیل حاکمی که اجیر آمریکاست به چه روزی افتاده است.
 
وی اظهار داشت: ما مسلمان باید بدانیم که وعده خدا حق است و ظالمان نابود می شوند.
 
حجت الاسلام شریعتی، دشمی با رسول خدا را دشمی با خدا و ولایت الهی دانست و گفت: خط خدا و ولایت الهی با شکست مواجه نمی شود و در راه خدا شکستی نیست.
 
وی گفت: فتنه سال 88از مصادیق بارز است و برخورد مردم با این فتنه نشانه بصیرت است و تارپورد مسلمان ایران با اعتقاد و ایمان الهی پیوند خورده است.
 
مشارکت مردم در راهپیمایی باشکوه است
 
رئیس دانشگاه علامه طباوطبایی، مشارکت مردم در راهپیمایی امروز را باشکوه دانست و گفت: چون خدا نوری به دلهای مردم تاباند و حیات الهی ببخشید تا مردم در دفاع از اننقلاب ثابت قدم و استوار باشند.

وی با اشاره به اینکه از آغاز نهضت اسلامی توطئه های زیادی علیه انقلاب و نظام اسلامی شده است، گفت: ایمات مردم به حرکت مقدس براایه اصولی اسلامی است و با اعتقادات مردم پیوند خورده است.
 
وی یادآورشد: دو سال قبل فتنه گران روز قدس را برهم زدند و دیدید امروز به چه روزی افتاده اند.
 
وی عنوان کرد: باید پشت سر رهبر عزیز با وحدت کلمه حرکت کنیم و گوش به فرامین رهبری باشیم.
 
حجت الاسلام شریعتی با اشاره به هدفمفندی یارانه ها گفت: همه دشمنان داحلی و خارجی منتظر بودند که این حرکت به شکست منجر شود ولی با حمایت مردم این حرکت با کمترین مشکل اجرایی شد.
کد مطلب 1251083

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