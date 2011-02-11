«کنز الحکمة» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کنز الحکمة» در دو جلد و با یک مجلد در 398 صفحه، با تیراژ 2000 نسخه و قیمت 80000 ریال، از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا به چاپ رسیده است.

جلد اول این کتاب، در احوال حکما و فلاسفه قبل از اسلام از قبیل طالس، سقراط، افلاطون، ارسطو، زینون و ... و خلاصه‌ای از آراء و نظرات آنان است. جلد دوم این مجموعه به شرح مناقب، حالات و فلسفه حکمای اسلامی اختصاص یافته است.

علاوه بر آن، در جلد دوم مجموعه کنز الحکمة، عناوین کتبی که در دوران شکوفایی فلسفه اسلامی، از یونانی به عربی و از فارسی به عربی ترجمه گردیده، فهرست شده است؛ و همچنین مؤلف به ارائه فهرست کاملی از اسامی مترجمان کتب یونانی به عربی پرداخته است.

شمس‌الدین شهرزوری در مقدمه کتاب خود، شمه‌ای از فضایل حکمت را که در احادیث نبوی و کتب اخبار آمده برای طالبین سعادت و سالکین راه حقیقت بیان کرده و سپس وارد محتوای کتاب شده است.

وی همچنین به مناسبت، از هر یک از حکما، حکایات ادبی، فلسفی و گاه پزشکی نقل نموده که خالی از لطافت نیست.

ضیاءالدین درّی در جایگاه مترجم این مجموعه سعی نموده بسبک خود و با عباراتی سهل و جملاتی ساده، مقصود مصنف را بیان نماید و در مقدمه خود نیز به ظرایف کار ترجمه «تاریخ الحکما» و محاسن و معایب آن اشاراتی داشته باشد.

«کنز الحکمة» در دو جلد و با یک مجلد در 398 صفحه، با تیراژ 2000 نسخه و قیمت 80000 ریال، از سوی انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا به چاپ رسیده است.







«کنز الحکمة» (تاریخ الحکما) که به‌عنوان جامع‌ترین مجموعه احوال حکما و فلاسفه‌ پیش از اسلام و پس از آن شناخته می‌شود، توسط شمس‌الدین محمد شهرزوری، از مشاهیر فلاسفه قرن هشتم هجری به رشته تحریر درآمده و در دو مجلد به چاپ رسیده است.

