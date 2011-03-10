اختلاف سلیقه هم حدی دارد/ تفاوت نظرها باعث پیشرفت کشور می شود

محمد سلیمانی در پاسخ سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معیارها و الزامات وحدت آفرینی بین مسئولان در کشور چیست، گفت: هماهنگی بین مسئولان باید بیشتر شود و مسائل را باید در جلسات محدود تری با یکدیگر مطرح کنند.

وزیر کابینه دولت نهم در عین حال وحدت را به معنای عدم وجود اختلاف سلیقه ندانست و خاطرنشان کرد: تفاوت نظرها و دیدگاهها باعث پیشرفت کشور می شود. اگر همه بخواهند یک جور فکر کنند که دیگر پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه تفاوت دیدگاهها باید بتوانند خود را نشان دهند تا مردم هم بدانند که مسئولان دارند درراستای خط امام و رهبری خوب حرکت می کنند.

سلیمانی تاکید کرد: خیلی نباید نگران تفاوت دیدگاهها یا اختلاف سلیقه ها باشیم اما مسئولین باید از مسائلی که تنش ایجاد می کنند دوری کنند و در زمینه مواردی که چالش برانگیز است دقت بیشتری داشته باشند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه اختلاف سلیقه اگر از حدی بگذرد موجب کندی پیشرفت کشور می شود نیز گفت: زمانی که اختلاف سلیقه بین مسئولان موجب شود که در ذهن مردم یک نوع گیجی و بدفهمی ایجاد شود، این باعث کند شدن پیشرفت روزافزون کشور می شود.

سلیمانی افزود: انتنظار می رود که مسئولان شفاف و خالصانه صحبت کنند ، اختلاف سلیقه ای که همراه با رویکرد شفاف مسئولان همراه باشد هیچ مشکلی ایجاد می کند. اما اگر این اختلاف سلیقه مبتنی بر مسائل گره خورده با موارد پشت پرده باشد ایجاد مشکل خواهد کرد.