عشق به ایران در خیابانهای یزد به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مردم یزد راهپیمایی امروز از میدان آزادی این شهر راهپیمایی خود را آغاز کردند و همچون همیشه با حضوری پرشکوه برگ زرین دیگری بر افتخارات دارالعباده افزودند.

امروز زن و مرد، پیر و جوان و خرد و کلان در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند و به جهانیان ثابت کردند که عشق به ایران اسلامی با تار و پود آنها بافته شده و هرگز از آنها جدا نخواهد شد.

امروز جامعه ورزشکاران یزد نیز با لباسهای ورزشی خود در این حضور حماسی شرکت کردند و به دنیا نشان دادند که تنها میادین ورزشی عرصه رزم آنها نیست بلکه عرصه های مختلف انقلاب اسلامی،‌ زمان ظهور و بروز آنهاست.

ورزشکاران، پهلوانان، قهرمانان، پیشکسوتان رشته‌ های مختلف ورزشی، باستانی‌کاران، اسکیت‌بازان، رزمی‌کاران و گروه‌های دیگری از رشته‌ های مختلف ورزشی امروز با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن علاوه بر حضوری حماسی، به اجرای برنامه‌های مختلف نمایشی پرداختند.

دانش ‌آموزان نیز با انسجام در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند و 1357 نفر از آنها سرودهای انقلابی را همنوا در مسیر راهپیمایی طنین ‌انداز کردند.

هم وطنان زرتشتی نیز امروز در کنار همشهریان مسلمان خود با ترسیم نقش اتحاد به خیابانهای شهر آمدند و جشن انقلاب ایران را به شادی نشستند.

امروز همچنین در نقاط مختلف مسیرهای راهپیمایی پرچم آمریکا توسط راهپیمایان به آتش کشیده شد و تابوت آمریکا نیز به طور نمادین پس از تشییع به آتش کشیده شد.

بادکنکهای رنگی، پلاکاردها و پرچم ‌های رنگارنگ به ویژه پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، شوری ویژه به راهپیمایی 22 بهمن یزد داده است.

بسیاری از مردم نیز در مسیر راهپیمایی به طور خودجوش اقدام به برپایی ایستگاه ‌های صلواتی کرده و در میان مردم شربت و شیرینی توزیع می‌ کنند.

راهپیمایی امروز مردم یزد تا مسجد ملااسماعیل، میعادگاه نمازجمعه ادامه یافت و حجت ‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌ اکبری، نماینده ولی ‌فقیه در اتحادیه انجمن ‌های اسلامی دانش‌ آموزان کشور در جمع مردم یزد به سخنرانی پرداخت.