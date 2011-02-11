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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

مردم ایران طلایه دار احیاء اسلام ناب محمدی در جهان هستند

مردم ایران طلایه دار احیاء اسلام ناب محمدی در جهان هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی کشور، مردم جمهوری اسلامی ایران را طلایه دار احیاء اسلام ناب محمدی در جهان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام ابوالحسن نواب ظهر امروز در راهپیمایی 22 بهمن در اجتماع مردم سنندج اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار احیاء اسلام ناب محمدی در جهان شناخته می شوند و امروز به برکت این مهم شاهد آغاز حرکت های انقلابی در کشورهای مختلف جهان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: 22 بهمن روز انقلاب اسلامی، روز امام راحل (ره)، روز مقام معظم رهبری و روز سربلندی اسلام عزیز است و امروز همزمان با سراسر کشور، مردم عزیز و همیشه در صحنه کردستان یاد و خاطره رشادت های دلیرمردان و شیرزنان را در بدو پیروزی انقلاب اسلامی گرامی می دارند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با اشاره به یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که همان بیداری در میان ملت های مسلمان و آزاده جهان است، گفت: انقلاب اسلامی ایران توانست تمامی ملت های آزاده جهان را بیدار و آنها را دعوت به مقابله با ظلم و ستم کند و امروز این مهم را به عینه در کشورهای منطقه به ویژه تونس، مصر، اردن، یمن و حتی کشورهای شمال آفریقا نیز می بینیم و بدون شک این روند سایر کشورهای جهان را نیز در بر خواهد گرفت.

حجت الاسلام نواب افزود: وقتی که مردم کشورهای مختلف جهان، عزت، اقتدار و عظمت نظام اسلامی را می بینند آنها نیز به تکاپو افتاده و می خواهند با الگو گرفتن از این نظام الهی و اسلامی حکام ظالم و ستمگر خود را از بین برده و برای داشتن کشوری مستقل و خارج از نفوذ و دخالت کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اسرائیل غاصب وارد صحنه شده و زیر پرچم اسلام عزیز به مبارزه با کفر می پردازند.

وی بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانست نه تنها ملت های آزاد جهان را هوشیار و بیدار کند بلکه باعث شد تا تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن برای اعمال قدرت در جهان را نیز نقش برآب کرده و تئوری های آنها را باطل کند و امروز نیز روند صدور انقلاب اسلامی با سرعت هر چه بیشتری در حال رشد و گسترش به سراسر نقاط جهان است.

وی با اشاره به جایگاه مقام معظم رهبری در طول دو دهه اخیر و عبور دادن انقلاب اسلامی در مشکلات و بحران های مختلف، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با درایت توانسته اند که این نظام الهی و میراث امام راحل (ره) را به جایگاه امرزوی هدایت کنند و بدون شک وجود مبارک معظم له مایه افتخار هر ایرانی است چرا که بیانات و رهنمودهای ایشان نه تنها در میان کشورهای مسلمان بلکه در سایر نقاط جهان نیز مورد توجه خاصی قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی به فتوای معظم له در سال گذشته در خصوص احترام به عقاید اهل سنت اشاره کرد و یادآور شد: بدون شک این اتفاق مهم و میمون موجی از خوشحالی را در میان همه مسلمانان ایجاد کرد و مقام معظم رهبری نماد تقریب مذاهب اسلامی در جهان به شمار می رود.

وی در پایان کردستان را نماد عینی وحدت و همدلی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: مردم استان کردستان امروز به خود می بالند که در سایه نظام اسلامی با عزت و اقتدار هر چه تمامر زندگی می کنند و نظام اسلامی نیز قدردان رشادت های مردم این خطه از ایران اسلامی در صحنه ها مختلف خواهد بود.

کد مطلب 1251093

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