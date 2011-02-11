مهمانپرست: سران رژیم صهیونیستی به کشورهای اصلی خود بازگردند

رامین مهمانپرست صبح امروز جمعه درحاشیه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پرشکوه مردم اظهار داشت: همانطور که خودتان شاهد هستید مردم ما بسیار باشکوه و شور و نشاط هر چه بیشتر سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را با حضور خود در صحنه گرامی داشتند.

سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این حضور با شکوه مردم برخلاف همه تلاش هایی است که فشار های مختلفی از جمله غربی ها و دشمنان ما انجام داده اند تا بین صفوف ملت دو دستگی ایجاد کنند و آنها را دلسرد نمایند و همانطور که می بینید تلاش های آنان عزم ملت ما را برای حضور در صحنه و دفاع از ارزشهای والای انقلاب اسلامی دو چندان کرده است.

وی در خصوص حضور باشکوه مردم در روز 22 بهمن در انقلاب مردم آزاده منطقه به ویژه مردم مصر، گفت: ملت های دیگر وقتی وضعیت کشور ما را مشاهده می کنند و آن را با وضعیت خود مقایسه می کنند متوجه می شوند که اگر استقلالشان را بدست بیاورند و وابستگی را را قطع کنند پیشرفت کشورشان سرعت چشمگیری خواهد داشت ضمن اینکه متوجه می شوند که چه لذتی دارد وقتی مردم خودشان در تعیین سرنوشت کشورشان مشارکت دارند بنابراین حتما آنها تشویق می شوند که حرکت جدی را علیه نظام سلطه دنبال کنند.

مهمانپرست همچنین در خصوص فراگیری نهضت بیداری در کشورهای عربستان، لیبی و مراکش نیز افزود: بالاخره کشورهای مختلف شرایطشان با همدیگر متفاوت است به طوری که در هر کشور وقتی مردم احساس کنند که حکام آنها برای حفظ منافع خود با قدرت های استکباری ارتباط دارند و وقتی احساس کنند که نمی توانند دولت هایشان در جهت وابستگی به قدرت ها ی استکباری و در حمایت از ظلم و تعدی حرکت می کنند حرکت خود را علیه آنان آغاز خواهند کرد تا انشاءالله به استقلال و عدم وابستگی به نظام سلطه ختم شوند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به سردمداران رژیم صهیونیستی عنوان کرد: با توجه به اینکه این رژیم هم اکنون شرایط خوبی ندارد و نگران آینده اشان هستند پس بهتر است به کشورهای خود باز گردند .