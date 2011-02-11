حمایت اصناف تبریز از هدفمندی یارانه ها/کاهش داوطلبانه قیمت کالا توسط بازاریان

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صادق نجفی در دهمین نشست کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی افزود: در این راستا اصناف و بازاریان تبریز با نصب تابلویی تحت عنوان جشنواره فروش ویژه طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها قیمت اجناس خود را 50 درصد کاهش داده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان از نقش مردم در اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها به عنوان بازوی اجرای این طرح عظیم یاد کرد.

نجفی گفت: با همیاری و حمایت بالای مردمی طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها با موفقیت کامل مرحله اجرایی خود را پشت سر گذاشت و دقیقا مطابق نقشه راهی که برای اجرای این طرح عظیم ترسیم شده بود عمل شده است.

رئیس کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی ادامه داد: اکنون اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها از مرحله اجرا و تحول گذر کرده و نیازمند مراقبت برای ادامه مسیر است که این امر نیز با حمایت ها و همراهی های مردمی صورت گرفته از سوی اقشار مختلف از جمله اصناف و بازاریان، تولید کنندگان، صاحبان صنایع، شرکت های پخش تا رسیدن به چشم انداز ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان کشور اول منطقه ادامه خواهد داشت.

صادق نجفی با اشاره به اثر مطلوب طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها بر قاچاق سوخت از کشور گفت: خوشبختانه بعد از اجرای این طرح قاچاق سوخت به کشور های همسایه به صفر رسیده و این امر سبب افزایش قیمت سوخت در کشور های همسایه نیز شده است.

وی همچنین گفت: در زمینه پوشاک نیز این جشنواره در میان بیش از 400 مغازه البسه و پوشاک در شهر تبریز اجرا شده است و در آستانه عید نوروز نیز در سراسر استان نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و جشنواره فروش فوق العاده نیز برگزار خواهد شد.

صادق نجفی با اشاره به بحث نان گفت: از، زمان آغاز اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها تا کنون سرانه مصرف نان در استان 30 درصد کاهش نشان داده است و این امر نشأت گرفته از مصرف صحیح نان، افزایش کیفیت تولید و کاهش دور ریز نان در استان است.

رئیس سازمان بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی گفت: در راستای توسعه اقتصاد استان بزودی دو منطقه ویژه اقتصادی در گمرک سهلان و گمرک مراغه احداث خواهد شد، که آذربایجان شرقی دومین استان کشور است که صاحب منطقه آزاد تجاری در عمق استان می شود و این مناطق نقش عمده ای در توسعه اقتصادی استان خواهند داشت.

در ادامه این نشست رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان با تأکید بر روند مطلوب اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در استان، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی که مسئول اجرای بسته سیاستی نظارتی در استان است موفقترین سازمان دولتی در اجرای هوشمندانه، برنامه ریزی دقیق و عملی، و هماهنگ با بخش های خصوصی مرتبط با این سازمان در راستای اجرای دقیق بسته سیاستی نظارتی، در کل استان و در میان سایر نهاد ها شناخته شده است.

گفتنی است در ادامه دهمین نشست کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی طرح احداث سنگ شهر برای صنف سنگ فروشان در حومه شهر تبریز به تصویب اعضاء رسید.