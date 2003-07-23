10 تفاهمنامه ميان ايران و آفريقاي جنوبي به امضا رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، امضاي ياداشت تفاهم همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران با سازمان استاندارد آ فريقاي جنوبي ، يادداشت تفاهم همكاري دو جانبه شركت ملي پتروشيمي (NPC) و شركت ملي افريقاي جنوبي ( پتروسا) و تفاهمنامه همكاري دو جانبه در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، مواد روان گردان و مواد شيميايي از ديگر تفاهمنامه هايي بود كه در اين اجلاس ميان دوكشور امضا شد.

همچنين مي توان به قرارداد هايي در زمينه معاضدت قضايي در امور كيفري، استرداد مجرمين دو كشور، همكاري هاي علمي - فرهنگي و امور زنان و خانواده سند هايي در زمينه همكاري هاي بهداشتي و فرهنگي اشاره كرد.