به گزارش خبرگزاری مهر، خودروها هم قرار است درست مانند هر پدیده دیگری در جهان به شبکه تبدیل شوند. شرکت BMW قرار است ماه آینده در نمایشگاه خودروی ژنو با ارائه نمونه خودروی ConnectedDrive یا "رانندگی متصل" خود فواید آینده شبکه ای شده صنعت خودرو را به نمایش بگذارد.

این خودروی نمونه، خودرویی دو سرنشینه بوده و کل ساختار آن از وجه طراحی و نوآوری های فناورانه، به بخشی یکپارچه از جهان شبکه ای شده نمایش داده می شود، به بیانی دیگر در این خودرو توانایی های بالقوه کنونی و آینده فناوری های درون خودرو با هدف بهبود راحتی، ایمنی و دسترسی به اطلاعات و سرگرمی سرنشینان خودرو معرفی خواهند شد.

در این خودرو میان راننده، سرنشین، خودرو و محیط اطراف ارتباطی به وجود می آید که این ارتباط به واسطه تجهیزات نوری که می توانند مسیر انتقال اطلاعات میان این عناصر را نمایش دهند در حالی که راننده و سرنشین، مبدا و مقصد این مسیر اطلاعاتی هستند، نمایش داده می شود.

بخش داخلی این خودرو به سه بخش تقسیم شده است، راحتی، ایمنی و اطلاعات-سرگرمی که هر یک سیستم نوری مرتبط با خود را دارند. هر لایه به واسط رنگ، آهنگ، حرکت و بافت از دیگری جدا شده و از طریق سطحی شفاف می توان مسیر حرکت اطلاعات را از میان فیبرهای نوری مشاهده کرد.

لایه اول با ایمنی در ارتباط است که با نور سرخ رنگی که اطراف راننده را احاطه کرده، نمایش داده می شود، این مسیر سرخ رنگ می تواند جریان اطلاعات مرتبط با ایمنی خودرو و سرنشینان را که راننده در طول مسیر بر روی آنها متمرکز شده است، به نمایش بگذارد.

لایه دوم لایه ایمنی را نیز احاطه کرده و به بخش سرنشین نیز وارد شده و جریان اطلاعات- سرگرمی را از قبیل تعاملات اجتماعی میان راننده و مسافر با استفاده از نواری باریک از نور آبی آشکار می کند.

لایه آخر که لایه ای سبز رنگ است بر روی تعامل میان خودرو و محیط اطراف آن تمرکز دارد، تاکید این لایه بر محیط خارج از خودرو است که مسیر آن از یک آنتن در یک وجه خودرو آغاز شده و به آنتنی دیگر ختم می شود، این آنتنها در بخش آیینه های کناری خودرو واقع شده و ارتباط اطلاعاتی را به محیط اطراف به نمایش می گذارند.

لایه بندی به کار گرفته شده در این خودرو برای اجرای عملکردهای مختلف به چند عامل نیاز دارند، این عوامل در قالب حسگرهایی کوچک در چراغهای جلو و چراغهای ترمز قرار داده شده اند که می توانند محیط خارجی و ترافیک را کنترل کرده و اطلاعات مرتبط با آن را مستقیما به راننده انتقال دهند تا وی بتواند بر اساس این اطلاعات مسیر درست را انتخاب کرده و واکنش درست را نشان دهد.

بر اساس گزارش گیزمگ، فناوری پیشرفته نمایشگر سه بعدی در این خودرو امکان مشاهده مستقیم و آسان این اطلاعات را امکان پذیر کرده و تصاویر حقیقی را به شکل سه بعدی و در کنار اطلاعات مرتبط با آن برای راننده به نمایش می گذارد. به این شکل تمامی اطلاعات مورد نیاز راننده به صورت غیر مخرب و یکنواخت در برابر دیدگان راننده قرار خواهد گرفت.