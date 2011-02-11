به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در مورد حضور مردم در مراسم 22 بهمن و تکرار پرشور آن در هر سال به خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در این مراسم نشان از بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و تکرار آن سالگرد انقلاب نشان از پایبندی و وفاداری مردم به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران می‌دهد.

وی افزود: هر سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد حضور مردم و به ویژه نسل جوان را در صحنه بیشتر می‌بینیم. این حضور نشان پیوند باورهای مردمی با باورهای انقلاب است که به عنوان یک باور و عقیده در درون آنها تثبیت می‌شود و ترقی کشو را همچنان در حیات انقلاب و استمرار انقلاب می‌بیند.

وی با اشاره به اینکه هر چه انسجام در داخل بیشتر باشد ایفای نقش کشور در محیط بین‌المللی بیشتر خواهد بود، گفت: ماهیت انقلاب ما ماهیت اسلامی و فرهنگی است و خاستگاه آن حماسه عاشورا است. وجود ارزش‌های متعالی اسلامی از ویژگی‌های جامعه اسلامی ما است. هرچقدر انسجام میان مردم و میان اولیای امر یعنی مسئولان نظام بیشتر باشد این موضوع انقلاب را بیشتر تقویت خواهد کرد.ماهیت انقلاب اسلامی فرهنگی است و مرز ندارد و می‌تواند به اقصی نقاط جهان راه یابد. و خود به خود به نقاط دیگر دنیا صادر شده است.

وی تصریح کرد:‌امروز بیداری ملت‌ها را بعد از 3 دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران و در سطح جهان به ویژه کشورهای اسلامی شاهد هستیم و در تحولات مصر و تونس حضور پرشور مردم را می‌بینیم که خودشان را تابع روشها و اهداف انقلاب اسلامی می‌دانند.

وی افزود: وقتی الغنوشی وارد تونس شد گفت از من توقع نداشته باشید که مثل امام خمینی(ره) باشم و بتوانم تاثیری مانند او داشته باشم. نهایت سعی من این است که من هم در کنار مردم باشم. مصر آرمانش این است که نظامی مثل نظام ما داشته باشد. مصر می‌خواهد مثل نظام ما شجاع باشد و از حقوق و اعتبار آن کشور در عرصه‌های بین‌المللی دفاع کند. اگر این وحدت در بین مسئولان بیشتر باشد و تفرقه نباشد قطعاً این جایگاه کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد.

وی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز گفتش: اولین دستاورد این است که محافل سیاسی کشور ما جایگاه بالا دارد. دومین دستاورد این است که انقلاب اسلامی و نظام ما مورد توجه ملت‌ها و آزادی‌خواهان جهان قرار دارد. سومین دستاورد انقلاب این بود که ما در بسیاری از علوم نوین جزو کشورهای برتر جهان هستیم و این در سایه تلاش کشور بوده است. چهارمین دستاورد انقلاب اسلامی ایجاد خودباوری در جامعه است. جامعه و مردم باور کردند که به آنچه می خواهند این کشور می‌رسد. قله‌های پیشرفت که چه بعد معنویت و چه در بعد غیرمعنوی به دست مرد به ویژه جوانان پرشور فتح شده است.