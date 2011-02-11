حضور مردم در صحنه بزرگترین سرمایه انقلاب اسلامی است

اقبال محمدی ظهر جمعه و در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سنندج به خبرنگار مهر گفت: حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف همانند یوم الله 22 بهمن از جمله بزرگترین و مهمترین سرمایه های انقلاب اسلامی به شمار می رود و باید این حضور نیز هر روز حماسی تر برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در هیچکدام از کشورهای جهان که ادعای آزادی و دمکراسی را نیز دارند این شیوه همانند کشورمان برگزار نمی شود و حضور حماسی مردم در صحنه و راهپیمایی به مناسبت های مختلف نشان از حمایت مردم از نظام اسلامی است و همه باید به قدردانی از این حضور از هیچ تلاشی در جهت خدمت به مردم دریغ نکنیم.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بدون شک اگر حمایت و حضور همه جانبه مردم در صحنه نبود امروز کشورمان به این میزان عزت و اقتدار نمی رسید و امیدواریم که در سالهای آینده نیز مردم همچنان حضوری حماسی در صحنه داشته باشند.

محمدی با اشاره به توطئه ها و دسیسه های مختلف دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد که دشمن تمامی توطئه ها و دسیسه های خود در منطقه را نقش برآب بیند و به همین دلیل از هر فرصتی برای ضربه زدن به این نظام استفاده می کند که بدون شک هوشیاری و حضور مردم در صحنه آنها را در رسیدن به اهداف خود ناکام می گذارد.

همزمان با مرکز استان در سایر شهرستانها نیز مراسم راهپیمایی با شور و حضور حماسی مردم استان کردستان برگزار شد و مردم همیشه در صحنه استان در یوم الله 22 بهمن بار دیگر برگ زرینی را در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی به ثبت رساندند.

از مراکز بخش ها، دهستان ها و حتی روستاهای بزرگ استان کردستان نیز خبر می رسد که مردم به صورت خودجوش و با حضور در معابر عمومی و خیابان ها به راهپیمایی پرداخته و 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.