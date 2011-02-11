۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

راهپیمایان تهرانی پرچم مصر را برافراشتند / آتش زدن آدمک مبارک

در مسیر راهپیمایی امروز مردم تهران برخی از مردم به نشان همبستگی با مردم انقلابی مصر پرچم این کشور را برافراشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد از جوانان که در مقابل دانشگاه صنعتی شریف تهران در حال اعلام همبستگی با مردم انقلابی مصر بودند مورد استقبال جمعیت قرار گرفته و در هنگام شعار مرگ بر مبارک جمعیت حاضر با آنها همصدا شدند.

در میدان آزادی نیز مردمی که برای استماع سخنان رئیس جمهور در این میدان دور هم جمع شده بودند پرچم های مصر و ایران را به نشانه همراهی و همدلی با ملت مظلوم و آزادیخواه مصر به اهتراز در آورده بودند.

شعارهای کوبنده مردم در میدان آزادی علیه مبارک و تاکید بر دیکتاتوری و وابستگی وی به کشورهای غربی از نکات قابل توجه شعارهای مردمی بود.

در راهپیمایی تهران که معمولا پرچم اسرائیل و امریکا به اتش کشیده می شد این بار مردم در کنار پرچم های ایران پرچم کشور مصر را نیز در حمایت از مردم این کشور در دست داشتند و در اعتراض به سیاست های حسنی مبارک دیکتاتور این کشور آدمک او را به آتش کشیدند.

