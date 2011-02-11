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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

قرائتی:

مسلمانان در برابر حکومت صالح مسئولند/استواری در برابر ظالمان تکلیف است

مسلمانان در برابر حکومت صالح مسئولند/استواری در برابر ظالمان تکلیف است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز کشور با یبان اینکه همه در برابر حکومت صالح مسئول هستند، اظهار داشت: مسلمانان باید با حفط وحدت و استواری در برابر حکومت اسلامی نقش خود را در حاکمیت اسلام به انجام برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر جمعه در جمع هزاران تن از راهپیمایان 22 بهمن این شهرستان یادآور شد: امروز در جهان اکثریت رهبران و روسای جمهور فاسد هستند اما در ایران رهبری صالح و حکومتی اسلامی حاکم است که این مسئله جای شکر دارد و باید در برابر آن به ایفای وظیفه پرداخت.

وی با اشاره به قیام مردم مسلمان منطقه بر علیه حاکمان مستبد افزود: استواری در برابر ظالمان تکلیف دینی است.

قرائتی با تاکید بر جایگاه قرآنی برائت از مشرکان و کفار اظهار داشت: بر خلاف تصور عده‌ای از افراد باید گفت که شعار مرگ بر آمریکا و بیزاری از استکبار ریشه‌ای قرآنی دارد.

قرائتی تاکید کرد: ‌امام راحل(ره) با حضور خود و با رهبری انقلاب اسلامی این دستور قرآنی و برائت از استکبار را در جامعه اسلامی نهادینه کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: خداوند متعال در قران کریم علل شکست مسلمانان در مقطعی از جنگ احد را سستی، عدم وحدت و نیز طمع به غنایم برشمرده است.

وی تاکید کرد: بر اساس سوره جمعه همراهی با رهبر مهم‌تر از همراهی با نماز است و رها کردن رهبر از رها کردن نماز و خطبه نیز مهم‌تر است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در دوران ظهور امام زمان(عج) مومنان حاکم می‌شوند و طاغوت‌ها وحشت می‌کنند و انقلاب اسلامی ایران نیز این عناصر را دارد.

قرائتی گفت: انقلاب اسلامی ایران زمینه درک حکومت انقلاب اسلامی را فراهم کرد و سه گره را از حکومت مهدوی گشود.

وی تصریح کرد: حاکمیت ولی خدا، وحشت ابرقدرت‌ها و حاکمیت مومنان از برکات انقلاب اسلامی بوده است.

کد مطلب 1251109

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