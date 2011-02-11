مسلمانان در برابر حکومت صالح مسئولند/استواری در برابر ظالمان تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر جمعه در جمع هزاران تن از راهپیمایان 22 بهمن این شهرستان یادآور شد: امروز در جهان اکثریت رهبران و روسای جمهور فاسد هستند اما در ایران رهبری صالح و حکومتی اسلامی حاکم است که این مسئله جای شکر دارد و باید در برابر آن به ایفای وظیفه پرداخت.

وی با اشاره به قیام مردم مسلمان منطقه بر علیه حاکمان مستبد افزود: استواری در برابر ظالمان تکلیف دینی است.

قرائتی با تاکید بر جایگاه قرآنی برائت از مشرکان و کفار اظهار داشت: بر خلاف تصور عده‌ای از افراد باید گفت که شعار مرگ بر آمریکا و بیزاری از استکبار ریشه‌ای قرآنی دارد.

قرائتی تاکید کرد: ‌امام راحل(ره) با حضور خود و با رهبری انقلاب اسلامی این دستور قرآنی و برائت از استکبار را در جامعه اسلامی نهادینه کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: خداوند متعال در قران کریم علل شکست مسلمانان در مقطعی از جنگ احد را سستی، عدم وحدت و نیز طمع به غنایم برشمرده است.

وی تاکید کرد: بر اساس سوره جمعه همراهی با رهبر مهم‌تر از همراهی با نماز است و رها کردن رهبر از رها کردن نماز و خطبه نیز مهم‌تر است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در دوران ظهور امام زمان(عج) مومنان حاکم می‌شوند و طاغوت‌ها وحشت می‌کنند و انقلاب اسلامی ایران نیز این عناصر را دارد.

قرائتی گفت: انقلاب اسلامی ایران زمینه درک حکومت انقلاب اسلامی را فراهم کرد و سه گره را از حکومت مهدوی گشود.

وی تصریح کرد: حاکمیت ولی خدا، وحشت ابرقدرت‌ها و حاکمیت مومنان از برکات انقلاب اسلامی بوده است.