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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

دانشجوی زنجانی مقام سوم تکواندوی کشور را از آن خود کرد

دانشجوی زنجانی مقام سوم تکواندوی کشور را از آن خود کرد

زنجان – خبرگزاری مهر: ناهید شامی دانشجوی دانشگاه پیام نور استان زنجان مقام سوم مسابقات سراسری تکواندو کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناهید شامی دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان پیش از ظهر جمعه در پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور به عنوان نماینده استان زنجان در این مسابقات شرکت داشت.

این ورزشکار زنجانی در وزن ششم تکواندو توانست با غلبه بر حریفان خود به این مقام دست پیدا کند.

پانزدهمین دوره مسابقات سراسری تکواندو دی ماه سال جاری به میزبانی استان تهران برگزار شد.

ورزشکاران تکواندوکار در این مسابقات در شش وزن، از 30 استان کشور به رقابت پرداختند.

کد مطلب 1251113

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