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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

محسنی اژه ای:

مردم و کشور ایران در دنیا ممتاز هستند

مردم و کشور ایران در دنیا ممتاز هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور مردم و کشور جمهوری اسلامی ایران را در دنیا ممتاز توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر جمعه در جریان مراسم راهپیمایی 22 بهمن مردم شیراز گفت: آزادی، اعتماد به نفس جوانان و استقلال 100 درصد ازجمله ثمره های انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان باور نمی کردند که ایران به چنین خودکفائیهایی برسد، افزود: اکنون کشوری هستیم خودکفا و در مسائلی نظیر پزشکی و علوم مختلف در رده های کشورهای اول دنیا قرار داریم.

دادستان کل کشور بیان کرد: کشور ما از تمامی مشکلات عبور کرد و جلو رفت و امروز انقلاب اما در تمامی دنیا اثرات خود را بر جای گذاشته است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: 32 سال از انقلاب می گذرد و با تمامی مشکلات و توطئه های دشمنان 22 بهمن امسال با شور بیشتری برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: 32 سال از انقلاب می گذرد و با انواع مختلف جنگ، محاصره اقتصادی و تبلیغات علیه کشور رو به رو بوده ایم ولی امروز مردم با شور بیشتر و بصیرت بیشتر در صحنه حاضر شدند.

دادستان کل کشور گفت: آنچه ما را به قله عزت و کرامت رسانده اطاعت از رهبری، توکل به خدا، تکیه بر اسلام، استقامت و بصیرت است که ما را به این نقطه رسانیده است.

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: امروز قوه قضائیه بحث مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با اشرار و افرادی که امنیت مردم را به خطر می اندازند را به شدت پیگیری می کند و از مردم نیز درخواست داریم برای معرفی افراد شرور و قاچاقچیان به ما کمک کنند.

کد مطلب 1251115

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