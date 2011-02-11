مردم و کشور ایران در دنیا ممتاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر جمعه در جریان مراسم راهپیمایی 22 بهمن مردم شیراز گفت: آزادی، اعتماد به نفس جوانان و استقلال 100 درصد ازجمله ثمره های انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان باور نمی کردند که ایران به چنین خودکفائیهایی برسد، افزود: اکنون کشوری هستیم خودکفا و در مسائلی نظیر پزشکی و علوم مختلف در رده های کشورهای اول دنیا قرار داریم.

دادستان کل کشور بیان کرد: کشور ما از تمامی مشکلات عبور کرد و جلو رفت و امروز انقلاب اما در تمامی دنیا اثرات خود را بر جای گذاشته است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: 32 سال از انقلاب می گذرد و با تمامی مشکلات و توطئه های دشمنان 22 بهمن امسال با شور بیشتری برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: 32 سال از انقلاب می گذرد و با انواع مختلف جنگ، محاصره اقتصادی و تبلیغات علیه کشور رو به رو بوده ایم ولی امروز مردم با شور بیشتر و بصیرت بیشتر در صحنه حاضر شدند.

دادستان کل کشور گفت: آنچه ما را به قله عزت و کرامت رسانده اطاعت از رهبری، توکل به خدا، تکیه بر اسلام، استقامت و بصیرت است که ما را به این نقطه رسانیده است.

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: امروز قوه قضائیه بحث مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با اشرار و افرادی که امنیت مردم را به خطر می اندازند را به شدت پیگیری می کند و از مردم نیز درخواست داریم برای معرفی افراد شرور و قاچاقچیان به ما کمک کنند.