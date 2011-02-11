مشغول بررسی پیشنهاد ایران هستم/ از بازیکنان و ساختار فوتبال ایران خوشم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کرش" در گفتگو با خبرگزاری پرتغالی "لوسا" گفت: من به دعوت فدراسیون فوتبال ایران در این کشور حضور پیدا کردم البته آنها این موضوع را علنی کردند اما باید بگویم من نمی توانم در این لحظه چیز بیشتری بگویم. در حال حاضر بر روی پیشنهاد طرف ایرانی فکر می کنم.

کرش که اواسط هفته جاری به ایران سفر کرده بود و چهارشنبه شب نیز دیدار ایران و روسیه را در ورزشگاه زاید اسپورت شهر ابوظبی تماشا کرد پس از بازگشت به کشورش گفت: من از عملکرد بازیکنان ایران در این دیدار خوشم آمد. ضمن اینکه از ساختار فوتبال این کشور نیز خوشم آمد و امیدوارم بتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرتغال که سابقه هدایت تیم رئال مادرید را نیز در کارنامه دارد، در حال حاضر در کشور پرتغال به سر می برد و عنوان کرده ظرف روزهای آتی به پیشنهاد مربیگری ایران پاسخ خواهد داد.