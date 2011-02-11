تحولات شمال افریقا ملهم از انقلاب اسلامی ایران است

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز امور رسیدگی به امور مساجد و نماینده مجلس در مورد حضور مردم در مراسم 22 بهمن و تکرار پرشور آن در هر سال به خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان وفاداری به نظام و علاقه به آینده است و نشان از این است که ملت ما تلاش کرده و چنین انقلابی را به وجود آورده است. ملت ما ملت منسجمی است و براساس محور ولایت انجام وظیفه می‌کند. نکته این است که همواره سران از مردم عقب هستند و باید با مردم خود را هماهنگ کنند.

وی افزود: سران هم از این اخلاص و پاکی مردم باید استفاده کنند و آنها هم منسجم شود. این نظام آثار خود را گذاشته و یک تحول عظیم به وجود آورده است. همه باید قدر این نظام و این نعمت را بدانیم و برای سپاسگزاری از خداوند انسجام خود را حفظ کنیم.

وی در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نیز گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران خیلی زیاد است. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران الگو شدن برای سایر کشورهای اسلامی است. ایران اسلامی توانست خود را به عنوان یک الگو به تمام کشورهای جهان معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه هر چه انسجام و وحدت در داخل بیشتر شود ایفای نقش کشور در نظام بین‌الملل بیشتر خواهد شد، گفت: تحولات شمال افریقا به‌ویژه مصر و تونس کاملاً ملهم از انقلاب ما است و اگر انقلاب ما نبود در هیچ کشور اسلامی به این زودی چنین تحولاتی رخ نمی‌داد. تحولات شمال افریقا نشان از الگوگیری از انقلاب اسلامی و آثار نفس گرم مخلصانه امام و انقلابیونی است که باعث شدند این نظام و انقلاب به ثمر بنشیند.