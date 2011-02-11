پس لرزه های انقلاب ایران در تونس و مصر قابل مشاهده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، راهپیمایان مشکین دشت و محمدشهر امروز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و با سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" و "زنده باد فلسطین مرده باد اسرائیل" خشم خود را بر سر آنان فرو ریختند.

راهیپیمانان از اقشار مختلف جامعه با محکوم کردن سرکوب مخالفان دولت مصر توسط مبارک و عمال وی خواستار رسیدگی بین المللی به جنایات آخرین فرعون سرزمین فراعنه شدند.

آنان همچنین در حمایت از تظاهرات مردمی در تونس، مصر، الجزایر، فرانسه، انگلیس و... شعارهایی سر دادند و در پایان بیانیه ای در دفاع از انقلاب اسلامی صادر شد.

کاخ های شیشه ای به لرزه درآمده است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرهای مشکین دشت و محمدشهر در حاشیه این راهپیمایی باشکوه به خبرنگار مهر گفت: به فرموده امام راحل انقلاب ما انفجار نور بود و پس لرزه های این انقلاب عظیم پس از سی و اندی سال در کشورهای تونس و مصر قابل مشاهده است.

حجت الاسلام الهی اظهار داشت: امروز ستمدیدگان دست در دست یکدیگر با مشتهای گره کرده در برابر ستمگران و زورگویان ایستاده اند و کاخ های شیشه ای آنان به لرزه درآمده است.

وی با تشکر از حضور باشکوه شهروندان محمدشهری در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بر پیروی از خط امام و رهبری و تلاش برای حفظ و گسترش ارزش های اسلامی تاکید کرد.

حجت الاسلام الهی گفت: هر 22 بهمن در ایران اسلامی آغاز یک دوره سازندگی، تلاش و انگیزه بیشتر برای خدمات رسانی است.

امام جمعه شهرهای مشکین دشت و محمدشهر در پایان رفتار خشونت آمیز ارتش مصر با تظاهرکنندگان را محکوم کرد.