هجمه استکبار جهانی به بهانه حقوق بشر به ایران نتیجه ای جز رسوایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ابراهیم عزیزی در مراسم 22بهمن در کرمانشاه با اشاره به توطئه های استکبار جهانی بر علیه نظام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی امت به رهبری و رهبری به امت عشق می ورزد و در هیچ کجای دنیا مردم رهبرشان را به اندازه ایران اسلامی دوست ندارند،لذا توطئه های دشمنان نظام همیشه با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره) یک انقلاب حسینی بود، گفت: در قبل از انقلاب ،فساد،تباهی و بی حرمتی به احکام اسلامی باعث شد که مردم در دفاع از دین خود به قیام بر علیه طاغوت برخیزند و امام (ره) پرچمدار قیامی شد که مردم مسلمان ایران را به تعالی و رستگاری رساند.

عزیزی در ادامه با اشاره به عشق سایر ملت های دنیا به انقلاب گفت: عشق ملت های دنیا بویژه مردم مستضعف و آزاده جهان به کشورمان، عشق به اسلام است، چرا که انقلاب برای ما استقلال و آزادی را به ارمغان آورد و سربلندی امروز ایران اسلامی به واسطه همین استقلالی است که انقلاب اسلامی بوجود آورد.

وی یکی دیگر از ثمرات انقلاب اسلامی را کوتاه کردن دست استکبار جهانی از منافع کشورمان عنوان وتصریح کرد: تا زمانی که نوکران استکبار در کشورهای مختلف منافع آنها را که همانا چپاول ثروت های ملی باشد تامین کنند مورد حمایت قرار می گیرند ، لذا با پیروزی انقلاب اسلامی و کوتاه شدن دست استکبار از ثروت های کشورمان دشمنی با ایران اسلامی آغاز شد.

عزیزی در ادامه به نفرت جهان اسلام از شیطان بزرگ اشاره کرد و گفت: همانطور که طاغوت برای همه مسلمین جهان منفور است شیطان بزرگ نیز برای آنها منفور و طرد شده است.

وی قانون اساسی ایران را مترقی ترین قانون دنیا و برگرفته از متن قرآن و اسلام عنوان و گفت: بهترین شیوه تدوین و تصویب قانون اساسی در دنیا متعلق به جمهوری اسلامی است و بی شک بهره گیری از مکتب اسلام در تدوین این قانون یکی از دلایل آن است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه ایران اسلامی را الگویی برای دیگر کشورهای دنیا برشمرد وخاطر نشان کرد: امروز پیشرفت ها و اقتدار جمهوری اسلامی الگویی برای دیگر کشورهای دنیا بویزه جهان اسلام شده و این افتخاری است که به برکت رهبری امام (ره) و درایت حکیمانه مقام معظم رهبری بوجود امده است.