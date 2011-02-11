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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان حماسه ای نو خلق کردند

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان حماسه ای نو خلق کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: بار دیگر مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در یوم الله 22 بهمن ماه همگام با سیل خروشان هموطنان در راهپیمایی گسترده شرکت کردند و حماسه ای نو خلق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امروز اهالی شهرها و روستاهای مختلف استان همراه و دوشادوش سایر مردم غیور و متعهد ایران اسلامی با اقتدار به خیابانها آمدند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

با توجه به هجمه‌های دشمنان به ویژه در نقاط مرزی که با اهداف اختلاف افکنی صورت می‌گیرد حضور گسترده مردم در این مراسم حاکی از آن است که حماسه ای دیگر از سوی مردم استان در حال رقم خوردن است.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه، ثابت کردند که این ملت با جان و دل از انقلاب خود حفاظت می کند و هر فرد یا گروهی را که قدمی بر خلاف مصالح کشور و اتحاد و انسجام جامعه و اصول انقلاب اسلامی بردارد به گورستان تاریخ خواهند فرستاد.

مردم شیعه و سنی زاهدان در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از ساعت 9 صبح راهپیمایی خود را از میدان آزادی به سمت مصلی قدس برگزار کردند.

راهپیمایان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، مرگ بر فتنه گران، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، تا خون در رگ ماست خامنه ای رهبر ماست بار دیگر تجدید میثاق خود را با آرمان‌های مقدس امام خمینی (ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اعلام کردند.

این مراسم در شهرستانهای مختلف سیستان و بلوچستان نیز برگزار شد.

کد مطلب 1251137

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