نخستین سامانه مدیریت اطلاعات فازهای گازی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، این سامانه رایانه ای و اطلاع رسانی دارای سه بخش فرستنده، گیرنده و نرم افزار است که با سه کاربرد ارتقای ایمنی حفاظتی و عملیاتی توانایی برخورد مناسب با حادثه در مواقع بحرانی، مدیریت عبور ماشین آلات در محیط کارگاهی، کنترل تردد و رهگیری افراد حادثه دیده مستقر بر روی سکوهای دریایی، کنترل و ارزیابی میزان دما رطوبت و انتشار گاز های آلاینده ، آگاهی از تعداد افراد حاضر در فازهای گازی، تفکیک تخصص های نیروی انسانی شاغل در هر یک از طرح ها را دارد.
این سامانه که از پیشرفته ترین سامانه های مدیریت اطلاعات فازهای گازی است به همت متخصصان داخلی با صرف 30 میلیارد ریال طراحی و راه اندازی شده است.
نظارت عالی کارگاهی و افزایش ضریب ایمنی و مدیریت یکپارچه عملیات در فازهای گازی از مزایای طراحی و راه اندازی این سامانه است.
در منطقه عسلویه 28 فاز گازی مستقر می شود که تاکنون 10 فاز با ظرفیت تولید 25 میلیون متر مکعب در روز اکنون در مدار تولید هستند.
