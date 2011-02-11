نخستین سامانه مدیریت اطلاعات فازهای گازی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از عسلویه، این سامانه رایانه ای و اطلاع رسانی دارای سه بخش فرستنده، گیرنده و نرم افزار است که با سه کاربرد ارتقای ایمنی حفاظتی و عملیاتی توانایی برخورد مناسب با حادثه در مواقع بحرانی، مدیریت عبور ماشین آلات در محیط کارگاهی، کنترل تردد و رهگیری افراد حادثه دیده مستقر بر روی سکوهای دریایی، کنترل و ارزیابی میزان دما رطوبت و انتشار گاز های آلاینده ، آگاهی از تعداد افراد حاضر در فازهای گازی، تفکیک تخصص های نیروی انسانی شاغل در هر یک از طرح ها را دارد .

این سامانه که از پیشرفته ترین سامانه های مدیریت اطلاعات فازهای گازی است به همت متخصصان داخلی با صرف 30 میلیارد ریال طراحی و راه اندازی شده است .

نظارت عالی کارگاهی و افزایش ضریب ایمنی و مدیریت یکپارچه عملیات در فازهای گازی از مزایای طراحی و راه اندازی این سامانه است .