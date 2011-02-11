طومار برخورد قانونی با فتنه گران در ارومیه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مردم ولایت مدار و انقلابی شهرستان ارومیه در راهپیمایی 22 بهمن جهت تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران با امضای طوماری از رئیس قوه قضایی با استناد به مواد قانونی مجازات اسلامی کسانی که قصد براندازی حکومت اسلامی را داشته و دارند، برخورد قانونی و سریع انجام شود.

این طومار در مسیر راهپیمایی مردم ارومیه به امضا جمع کثیری از راهپیمایان یوم الله 22 بهمن این شهرستان رسید.

در راهپیمایی امروز مردم ارومیه که در مسیر میدان انقلاب تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد وزیر رفاه و تامین اجتماعی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، استاندار و معاونان استانداری و شخصیت های روحانی منطقه، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اقلیت های مذهبی و روحانیون اهل سنت منطقه حضور داشتند.

راهپیمایان ارومیه مانند اقشار مختلف سراسر کشور، در صفوف منظم با دادن شعارهایی چون مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فتنه گر بار دیگر با آرمان های امام راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای ایران اسلامی تجدید بیعت کردند.