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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

مراسم روز ملی ایران در کاراکاس برگزار شد/ پیام تبرک چاوز

مراسم روز ملی ایران در کاراکاس برگزار شد/ پیام تبرک چاوز

مراسم روز ملی ایران با حضور سفیر و کارمندان سفارت ایران و مقامات ونزوئلا و نمایندگان دیگر کشورها در کارکاس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که به مناسبت روز 22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران،در هتل گراند ملیای کاراکاس برگزار شد وزیر صنایع کشور میزبان حضور داشت.

همچنین مقامات نظامی ونزوئلا از جمله فرمانده نیروی دریایی و فرمانده گارد ملی ونزوئلا از جمله مهمانان این مراسم بودند.

در این مراسم وزیر صنایع ونزوئلا به نمایندگی از هوگو چاوز رئیس جمهور این کشور حضور یافته بود و پیام تبریک چاوز را قرائت کرد.

همچنین مقامات، سفرا و شخصیت هایی از کشور های دیگر از جمله برزیل، مکزیک ،سوریه، روسیه و ... نیز در مراسم روز ملی ایران حضور داشتند.

حاشیه مراسم

وزیر صنایع ونزوئلا برای شرکت در مراسم جشن ایران به دلیل مواجه شدن با ترافیک سنگین برای اینکه به موقع در مراسم حضور یابد با یک دستگاه موتو سیکلت به محل برگزاری مراسم رفت.

کد مطلب 1251152

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