منازعات بیهوده آفت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد حسین انزابی در نشست «حقوق شهروندی و فرمان هشت ماده ای امام (ره)» گفت: از نگاه قرآن، انسان ها در آفرینش از یک گوهر بوده و امت واحدی هستند ولیکن به سبب حسد، دنیا طلبی، فرقه گرایی، تفرقه افکنی های دشمنان و بدخواهان، القائات شیطانی، مسخره کردن متقابل افراد و گروه ها، دادن لقب های زشت به هم و سوء ظن به یکدیگر، این وحدت فرو پاشیده است.

به عقیده وی، برای تحقق امت واحد بایستی اخوت میان مسلمانان، مودت، الفت، رحمت مسلمانان نسبت به هم، رافت، عفو، فضل، صفح، اصلاح، تعارف، احترام به سایر ادیان و پیامبران الهی و رد انحصارطلبی گروهی خاص در مورد خداوند در جامعه شکل گیرد.

انزابی افزود: در جوامع غربی و اروپایی برغم اینکه کشورهای واحد تشکیل شده اما فردگرا بوده و جمع محکوم فرد است در صورتی که اسلام هم به فرد اصالت داده و هم به جمع اصالت می دهد هم حقوق و کرامت فرد و هم عزت و عظمت جامعه را می بیند.

راه اختلاف باعث تضعیف انقلاب می شود

انزابی با اشاره به آیه دیگری از قرآن خاطر نشان کرد: راه اختلاف و تنازع موجبات تضعیف انقلاب اسلامی شده و قدرت و شکوه کشور را از میان خواهد برد لذا لازم است از رئیس جمهور کشور گرفته تا من مدرس دانشگاه کاری نکنیم که وحدت در این کشورخدشه دار شود.

استاد دانشگاه تبریز به شرایط تاریخی و اجتماعی صدور فرمان هشت ماده ای اشاره کرده و افزود: این فرمان در اوج حضور و تهدید دشمنان داخلی و خارجی و درگیر بودن کشور در جبهه درون مرزی و برون مرزی و زمانی صادر شد که قدرت در داخل منسجم نبود و کمیته های انقلاب قدرت گرفته و آنچنانکه به خود اجازه می دادند عمل می کردند، این مسائل دل امام را به درد می آوردند لذا صدور این فرمان گواه این است که امام قائل نبود که در شرایط اضطراری هم باید چشم بر حقوق مردم بست .

وی با اشاره به اینکه برخلاف تصور رایج، تنبیه زنان توسط شوهران در اسلام وجود ندارد افزود: آنچه که تحت عنوان فضربوهن در قرآن بدان اشاره شده شرایطی را دارد که در واقع حالت ناز کردن دارد تا تنبیه و عده ای که در قالب فمینیست می خواهند بگویند که اسلام حقوق زنان را پایمال کرده حرفی گزاف و دور از واقع عنوان می کنند.

انزابی با اشاره به اینکه فرمان هشت ماده ای امام (ره)در همه زمانها راه گشا است، افزود: با اجرای کامل فرمان هشت ماده ای امام ، مملکت مدینه فاضله می شود.