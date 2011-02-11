جریان اصلاح طلبی با سران فتنه برای همیشه کور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم باشکوه یوم الله 22 بهمن ماه امسال در جمع مردم با اعلام اینکه متاسفانه هنوز سران فتنه پیام بایسته را از این ملت نگرفته اند، افزود: سران فتنه به زباله دانی تاریخ رفته و دیگر نقشی در بین مردم نداشته و ندارند.

وی با تاکید بر اینکه جریان اصلاح طلبی در چارچوب های تعیین شده نظام از قبیل قانون اساسی، ولایت فقیه و خط امام(ره) حرکت کنند، اظهارداشت: اصلاح طلبان اگر می خواهند به راه خود ادامه دهند به صراحت از سران فتنه ابراز برائت کنند و تجدید سازمان دیگری داشته باشند وبدانند سران فتنه تا ابد جای در بین این ملت نخواهند داشت.

امام جمعه موقت تهران در ادامه خطاب به مردم مصر نیزگفت: ای مردم مصر بدانید تنها راه رسیدن به ساحل پیروزی مقاومت تا آخرین نفر، نفس و قطره خون است.

وی خاطرنشان کرد: بیدار باشید آمریکایی ها نفله های خود را برشما تحمیل نکنند، عمرسلیمان شریک جنایات حسنی مبارک در طول 30 سال حکومت دیکتاتوری است، نقشه آمریکا و استکبار این است عمر سلیمان را بر مصر تحمیل تا حاصل انقلاب مردم را مصادره کند، بیدار باشید تحت تاثیر این توطئه ها قرار نگیرید، آنان اگر نتوانند عمر سلیمان را در صحنه نگهدارند مهره بعدی البرادعی است.

خاتمی گفت: البرادعی عنصر کاملا آمریکایی و سرسپرده به بیگانگان است، مردم مصر به کمتر از برقراری حکومت مردم سالاری دینی قانع نشوید که خسران است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مرهون بصیرت مردم است، افزود: آفرین بر مردم رشت و گیلان که مدال بصیرت را از مقام معظم رهبری گرفتید، در هشتم دی ماه سال گذشته به صحنه آمدید و تودهنی محکمی به فتنه گران زدید.

امام جمعه موقت تهران اعلام کرد: مردم با وحدت کلمه به آرمانهای انقلاب دست یافتند و به فضل خدا علی رغم اختلاف سلیقه ها که امر طبیعی در یک جامعه آزاد است زیر یک پرچم به رهبری مقام معظم رهبری یکپارچگی خود را حفظ کردند.

وی عنوان کرد: مردم مراقب باشید، نقشه دشمن ایجاد رخنه در صفوف واحد ملت است با حفظ اختلاف سلیقه می توان متحد بود، فصل الخطاب دعواها واختلافات رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

خاتمی با اعلام اینکه دشمنان اختلاف بین ملت و مسئولان را می خواهند، یادآورشد: مسئولان اختلاف سلایق خود را رسانه ای نکنند، اختلاف مسئولان به میان مردم کشیده می شود.

وی ادامه داد: مسئولان در محافل خصوصی و مشکلات خود را رفع کنند، اگر نتوانستند قانون اساسی فصل الخطاب را مقام معظم رهبری قرار داده است.