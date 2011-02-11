به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دیلی اکسپرس" خبر داد که قطری ها آماده اند تا با مبلغ 6/1 میلیارد پوند مالکیت باشگاه منچستریونایتد را بر عهده بگیرند و این میزان، 790 میلیون پوند بیشتر از مبلغی است که خانواده گلیزر در سال 2005 بابت باشگاه انگلیسی پرداخت کرد.

بر پایه این گزارش، گلیزرها پیش تر تقاضای 2 میلیارد پوند کرده بودند که در نهایت با رقم 6/1 میلیارد پوند موافقت شد و این قرارداد در آستانه انعقاد است. روزنامه "دیلی اکسپرس" گفته که این گروه قطری تحت هدایت "امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" است.