به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهرکرد، تهمینه دانیالی در حاشیه سفر به استان چهارمحال وبختیاری در نشستی که با استاندار استان پیرامون مباحث میراث فرهنگی و صنایع دستی داشت، با اشاره به سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان قم اظهار داشت: ایشان بسیارعلاقمند به استخراج اصل وریشه هنرها بوده و از صنایع دستی و احیای آن به عنوان یکی از دغدغه های خود یاد کردند و خواستار توسعه آن در میان جوانان و اشتغال زایی در این بخش شدند.

وی افزود: با توجه به وجود ظرفیتهای غنی، هنرمندان فاخر و مناطق بی نظیر گردشگری در استان چهارمحال بختیاری همت و تلاش مدیریت استان در جهت بهره وری از این پتانسیل ها بیش از پیش ملموس می شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: استان چهار محال بختیاری با وجود بناهای تاریخی در کنار اکو سیستمهای طبیعی به موزه ای طبیعی تبدیل شده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد کرده که لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت ها را برای ما آشکار می کند.

وی تصریح کرد: استان چهار محال بختیاری مرکز ثقل توریسم صنایع دستی است لذا ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری گردشگر در این منطقه به منظور خرید، اشتغال زایی و ارزآوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

دانیالی با بیان اینکه در کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا دولت برای حفط کولیهای خود به عنوان سمبل هزینه و یارانه می پردازد و آمریکاییها نیز در تلاش هستند با حفظ سرخ پوستان، آنها را به عنوان سابقه تمدن خود به جهانیان معرفی کنند، تصریح کرد: بسیاری از عشایر بختیاری در گذشته زمینه های رشد و پیشرفت استانهای دیگر را فراهم کرده به گونه ای که رد پای حضور، فرهنگ وهنرعشایر را می توان در تعدادی از استانهای ایران به خوبی مشاهده کرد.

وی یادآور شد: بیش از 38 درصد از صنایع دستی ایران را زنان و مردان عشایر تولید می کنند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشوراظهار داشت: 50 درصد از جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری عشایر کشور را زنان تشکیل می دهند و استان چهارمحل با وجود جای دادن بیشترین تعداد عشایر در بین دیگر استانهای کشور، کانون توجه و خواستگاه عشایر ایران است و این شرایط لزوم توجه به این مردم را روشن می سازد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط ییلاقی حاکم بر استان چهار محال و بختیاری و تردد عشایر و سکونت آنها در این منطقه بخشی از فرهنگ شهرهای مختلف را با خود به همراه دارند.

دانیالی با اشاره به اینکه مردم به دلیل خستگی از جوامع شهری و آلودگی به دنبال رسیدن به فضایی به منظور دستیابی به آرامش هستند و این ایام نوروز مناسبی برای فروش صنایع دستی است، خاطرنشان کرد: در سال جاری 120 میلیون سفر داخلی به ثبت رسیده و این آمار حاکی از علاقه مردم به استفاده از جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرها است.

وی یادآور شد: سال گذشته فروش چادر عشایر، نان سنتی، آش محلی و موسیقی محلی در ایام نوروز قابل توجه و حجم زیادی از مسافران را به سمت خود جذب کرده بود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشو بیان کرد: هنرمندان صنایع دستی نیاز چندانی به وام ندارند بلکه ایجاد بستر مناسب برای فروش تولیدات صنایع دستی بهترین نوع حمایت از هنرمندان این عرصه است.

وی اضافه کرد: مدیریت استان چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز با همکاری شهرداران شهرهای مختلف فضاهایی را به صورت رایگان در اختیار هنرمندان صنایع دستی استان قرار دهند تا زمینه ای برای فروش تولیدات آنها فراهم آید.

دانیالی در ادامه در خصوص ساخت قفل در شهرستان چالشتر گفت: قفل شهرستان چالشتر یکی از هنرهای بی نظیر در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی بیان داشت: تمامی پرونده ها و معرفی نامه های قفل چالشتر که در خانه های ایرانی استفاده می شود، در موزه های شهرهای مطرح جهان چون نیویورک وجود دارد.

همایش ملی نمد در چهارمحال و بختیاری

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه نمد یکی دیگر از هنرهای اصیل ایران است که در سفر پیشین هیئت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه احیای نمد به تصویب رسید، افزود: در سال آینده همایش ملی نمد را در این استان برگزار می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سفر ریاست جمهور به این استان، پیشنهاد استفاده از نمد در صندلی خودروهای تولیدی در ایران مطرح و به دنبال آن جلساتی با شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای رسیدن به تصمیم نهایی گذاشته شد و نتایج آن در آیندده اعلام می شود.

دانیالی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی برای گرفتن هر گونه مصوبه در زمینه توسعه گردشگری و صنایع دستی در منطقه آماده هر گونه همکاری است.