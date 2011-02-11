حجت‌الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی در مورد حضور مردم در مراسم 22 بهمن و تکرار پرشور آن به خبرنگار مهر گفت: طبیعتاً اختلاف سلیقه‌های جزئی در مورد اداره کشور وجود دارد ولی این مراسم نشان از این است که مردم اصل انقلاب را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنند و با هر شکلی برای حفظ انقلاب که هزینه زیادی برای آن دادند دفاع می‌کنند و از همه چیزشان نیز می‌گذرند. این راهپیمایی نشان همین است که پایه‌های انقلاب اسلامی مردمی است.

وی با اشاره به اینکه هر چه انسجام داخلی بیشتر باشد ایفای نقش در تحولات بین‌المللی از جمله تحولات شمال افریقا بیشتر خواهد بود، گفت: ‌نظام اسلامی ایران پرچم واحد داشته است و مردم از شعار واحد که رهبری است حمایت کردند از این به بعد هم وحدت کلمه رمز انقلاب خواهد بود. امریکایی‌ها خیلی تلاش می‌ کنند که انقلاب شمال افریقا را انقلاب ضدامریکایی و ضداسرائیلی جلوه ندهند و این گونه مطرح کنند که در آنجا مردم مخالف یک نفر هستند و با رفتن او مشکلات و خواسته‌های آنها حل و محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حالی که این مسئله درست نیست. مردم مسلمان مصر و تونس به‌شدت از سیاست‌های امریکا و اسرائیل رنجیده خاطر هستند و تحریم‌های حکومت‌های مبارک و از تحقیرهایی که او در طی این سالیان متوجه آنها کرده رنجیده هستند. مردم ما در این راهپیمایی باید شعارهای مهم خود را به سمت امریکا و اسرائیل سوق دهند و بگویند سلطه امریکا و اسرائیل را نمی‌خواهند. این موضوع باعث می‌شود تا مردم مصر نیز متأثر از این شعار شوند. مردم مصر و نهضت آنها باید نهضت خود را ضداستکباری ببینند و محور شعار آنها باید ضد استکباری و ضدامریکایی باشد.

وی در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز یادآور شد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران حضور دوباره دین در سراسر جهان و به‌ویژه حضور اسلام در سراسر جهان است. پیش از انقلاب دین در عرصه جهانی مورد توجه نبود و ارتجاعی پنداشته می‌شد. انقلاب اسلامی ایران نشان داد که دین چه پتانسیل و ظرفیتی برای حرکت مردم به سمت عدالت و آزادی‌خواهی دارد.

وی افزود: علاوه بر این مورد برای خود کشور دستاورد مهم انقلاب مسئله استقلال کشور است. پیش از انقلاب کشور وابسته بود و ایالت کوچک و پست امریکا به شما رمی‌رود و در جهت منافع و سیاست‌های امریکا حرکت می‌کرد. ولی در حال حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند سیاست‌های خودش را به ما تحمیل کند. در حال حاضر شاهد هستیم که مردم به طور آزاد حرف خود را می‌زنند و آزادی دارند. اما به هر حال نمی‌شود گفت همه چیز در یک جهت و به طور مطلوب رشد کرده ولی آنچه مسلم است این است که نظام و کشور به سمت تکمیل تمام شعارهای اصلی انقلاب اسلامی پیش می‌رود و حرکت نظامی حرکتی بالنده است.

منصوری در پایان یادآور شد: 22 بهمن روز خداست و هر کسی قدمی در این راه بردارد ثواب اخروی دارد و از پاداش خدا بهره‌مند خواهد شد.