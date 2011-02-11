تنها راه سربلندی کشور حمایت از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه کرج ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: امروز نیز تنها راه عزت و سربلندی کشور ما حمایت همه جانبه از این انقلاب بزرگ و رهبر فرزانه آن خواهد بود چرا که دولتهای مستکبر این انقلاب و دستاوردهای آن را برغم تلاشی که برای از بین بردن آن داشتند، عامل مهمی در آگاه سازی جوامع در بازگشت به هویت دینی و الهی خود می دانند.

وی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی روند حرکت دین زدایی از جوامع را در جهان تغییر داد.

امام جمعه کرج بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روند حرکت دولتهای سکولار در زمینه دین زدایی از جوامع تحت سلطه شان را تغییر داد.

خطیب نماز جمعه این هفته شهرستان کرج در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: شکل گیری و به ثمر نشستن این انقلاب آنهم به برکت خون هزاران شهید درست زمانی رخ داد که اکثر دولتهای جهان متاثر از دو ابر قدرت آن روز روند دین زدایی از جوامع زیر سلطه شان را تجربه می کردند.

حجت الاسلام کازرونی افزود: تایید این موضوع را در نوشته های متفکران و اندیشمندان غربی آن دوره مانند میشل فوکو و گیدنز یافت.

عضو خبرگان رهبری گفت: این نویسندگان در آثارشان بیان داشتند که ایران با این انقلاب به هویت اصیل دینی معرفتی خود بازگشته است و این در حالی بود که شاه قصد داشت تا با شتاب بخشیدن به روند مدرنیزاسیون در ایران این کشور را از باورهای اصیل دینی خود دور کند.

امام جمعه کرج افزود: از آن زمان تاکنون این انقلاب زمینه ساز شکل گیری بسیاری از قیامها و حرکتهای آزادیخواهانه ملتهای جهان با تکیه بر اعتقادات دینی شان شده است.

خطیب نماز جمعه کرج ظلم ستیزی، بازگشت به باورهای اصیل دینی و معرفتی و پیوستگی همیشگی مردم و رهبری را از مهمترین اهداف اصلی این انقلاب برشمرد و گفت: قیام مردم مسلمان تحت سلطه رژیمهای غاصب منطقه مانند مصر و تونس نشان داد که اثرات این انقلاب هنوز هم ادامه دارد.

کازرونی افزود: حرکت انقلابی اسلامی امروز مردم مصر و تونس بر علیه نظامهای سلطه گر منطقه نه تنها نقشه آمریکا و صهیونیزم را در خصوص خاورمیانه بزرگ بهم ریخت بلکه آنان را در خصوص آینده این کشورها دچار سردرگمی و نگرانی کرده است.

عضو خبرگان رهبری گفت: مبارک امروز تقاص همدستی با جنایتهای رژیم اشغالگر قدس در محاصره نوار غزه و خونهای به ناحق ریخته شده را می دهد و این سرنوشت تمام حاکمان جباری خواهد بود که از سقوط رژیم طاغوت به دست مردم ایران و رهبری امام درس عبرت نگرفته باشند.