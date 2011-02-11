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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

948 هزار نفر ثبت نام کرده اند/

ثبت نام دوباره کنکور90 از دوشنبه/ جزئیات فرصت مجدد کنکوریها

ثبت نام دوباره کنکور90 از دوشنبه/ جزئیات فرصت مجدد کنکوریها

داوطلبان کنکور سال 90 که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از 25 بهمن ماه به صورت اینترنتی برای ثبت نام در کنکور اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از متقاضیانی که به هر دلیل در تاریخ های تعیین شده برای ثبت نام موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال 90 نشده اند می توانند از 25 بهمن تا تا دوم اسفندماه به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و ثبت نام کنند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که ثبت نام کرده اند اما موفق به اعلام علاقمندی خود به دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی نشده اند نیز می توانند در تاریخ مقرر نسبت به وارد کردن اطلاعات خود اقدام کنند.

آندسته از متقاضیان که علاقمند به شرکت در گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی بوده اما علاقه‌مندی خود را در مرحله ثبت نام اعلام نکره اند، تنها تا دوم اسفند فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش گزینه های مورد نظر خود را تکمیل کنند.

گروهی از داوطلبان کنکور سال 90 که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند می توانند به منظور اطمینان از اطلاعات ثبت نامی خود به سیستم ویرایش اطلاعات ثبت نامی که از 25 بهمن ماه تا اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت، مراجعه و پس از مشاهده اطلاعات ثبت نامی در صورت لزوم نسبت به ویرایش اطلاعات بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این 948 هزار داوطلب در کنکور سراسری سال 90 ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 1251171

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