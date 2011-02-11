  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

جشن تولد میلیونی انقلاب - 29

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن/ تاکید بر جهش علمی در دهه چهارم

حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن/ تاکید بر جهش علمی در دهه چهارم

دانشگاهیان نیز همچون سالهای گذشته همراه با سایر اقشار مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار، دانشگاههای استان تهران از جمله دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی و تهران نیز با تاکید مجدد بر بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی حضوری پر شور در راهپیمایی 22 بهمن امسال داشتند.

دکتر سیدحمید جمال الدینی عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با مهر با تاکید بر این حضور پرشور نخبگان جامعه در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور مردم و نخبگان بیش از پیش وظیفه نخبگان را برای آمادگی جهت جهش علمی سنگین کرد.

وی با اشاره به دهه چهارم انقلاب اسلامی گفت: نخبگان باید با وحدت کلمه و برنامه ریزی علمی خود را برای ورود به دهه پیشرفت و عدالت آماده کنند چرا که یکی از مهمترین کارهای نخبگان در این دهه، جهش علمی آنها است.

کد مطلب 1251172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها