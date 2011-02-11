حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن/ تاکید بر جهش علمی در دهه چهارم

به گزارش خبرنگار، دانشگاههای استان تهران از جمله دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی و تهران نیز با تاکید مجدد بر بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی حضوری پر شور در راهپیمایی 22 بهمن امسال داشتند.

دکتر سیدحمید جمال الدینی عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با مهر با تاکید بر این حضور پرشور نخبگان جامعه در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور مردم و نخبگان بیش از پیش وظیفه نخبگان را برای آمادگی جهت جهش علمی سنگین کرد.

وی با اشاره به دهه چهارم انقلاب اسلامی گفت: نخبگان باید با وحدت کلمه و برنامه ریزی علمی خود را برای ورود به دهه پیشرفت و عدالت آماده کنند چرا که یکی از مهمترین کارهای نخبگان در این دهه، جهش علمی آنها است.