گردهمایی فرهنگی اقلیتهای دینی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس شامگاه پنجشنبه در این مراسم با اشاره به برنامههای فرهنگی اقلیتهای دینی در شیراز گفت: انجمنهای کلیمیان، زرتشتیان و ارامنه در بخشهای مختلفی مشغول به کار هستند که اعضای جامعه اقلیتها با شرکت در این برنامهها فعالیت خود را ادامه میدهند.

منصور طبیعی افزود: انجمن کلیمیان در سه بخش سازمان دانشجویان، بانوان و جوانان یهود و انجمن زرتشتیان و ارامنه نیز در بخشهای بانوان و دینی به اعضای جامعه اقلیت در دو مجتمع فرهنگی و یک سالن اجتماعات خدمات متنوعی ارائه میدهند.

وی با اشاره به فعالیتهای مطبوعاتی اقلیتهای مذهبی در شیراز، تصریح کرد: انجمن کلیمیان سه نشریه با تیراژ 14 هزار در سال منتشر می کنند و زرتشتیان نیز نشریه پیام سبز را با 700 نسخه در سال به صورت مستمر منتشر میکنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادامه داد: حضور اعضای علمی در دانشگاه شیراز و علوم پزشکی و تعداد دانشجویان نیز نشان از توان علمی خوب اقلیتهای مذهبی است که امیدواریم با چنین توانمندیهای علمی و فرهنگی شاهد برگزاری هرچه بهتر برنامههای این چنینی در سالهای آینده باشیم.

همچنین نمایشگاه آثار هنری و تجسمی اقلیتها نیز در حاشیه این گردهمایی برپا بود.