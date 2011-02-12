غفوری فرد: سران قوا از طرح اختلافات جزئی میان مردم خوداری کنند

محمد حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بیان ضرورت وحدت میان سران قوا در شرایط کنونی گفت: تمام دستاوردهای 33 سال گذشته در عرصه های مختلف از جمله سازندگی کشور، دفاع مقدس ، خنثی کردن توطئه های دشمن همه در سایه وحدت و انسجام حول محور رهبری بوده است.

بنابراین سران قوا باید بر اساس قانون اساسی حول محور ولایت فقیه وحدت داشته باشند و فصل الخطاب انقلاب ما نیز ولایت فقیه است.

وی تاکید کرد: اگر همه مسئولان کشور به فرموده های مقام معظم رهبری توجه کنند وحدت و انسجام یکپارچه ای شکل می گیرد.

وی در بیان توصیه به مسئولان کشور گفت: ما همه سرباز کوچک انقلاب هستیم و از همه سران قوا تقاضا دارم ضمن توجه و عنایت به فرمایشات رهبری که فصل الخطاب است از طرح مسائل جزیی در بین مردم خودداری کنند و وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه امروز پرتو انقلاب اسلامی در همه کشورهای منطقه پراکنده شده است و ما حرکاتی در مصر، یمن ، تونس و دیگر کشورها را می بینیم که از انقلاب اسلامی سرچشمه گرفته اند افزود: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردم ما در راهپیمایی ضمن حمایت از جمهوری اسلامی از مردم مسلمان خاورمیانه و کشورهای عربی حمایت کردند.