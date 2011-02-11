حمایت وزیر دفاع افغانستان از ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال عبدالرحیم وردک در گفتگو با بی بی سی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد این پایگاه ها می تواند امنیت افغانستان را در دراز مدت تضمین کند یا خیر؟ بدون در نظر گرفتن استقلال کشورش گفت: بدون شک. همین زمان پایگاه های آمریکا در بسیاری کشورها از جمله پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، مصر و در بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد. این پایگاهها در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و آلمان نقش بسیار مفیدی داشته اند و نه تنها زمینه را برای تامین امنیت بلکه برای رشد اقتصادی و اجتماعی این کشورها هم فراهم کرده است. اما همه اینها بستگی دارد به اینکه ما چگونه به توافق خواهیم رسید."



وزیر دفاع افغانستان در عین حال اعلام کرده که هرگونه تصمیم گیری در مورد ایجاد این پایگاه ها باید با توافق نهادهای قانونی افغانستان و مردم این کشور صورت گیرد.



گرچه پیشتر فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته بود که کشورش هیچ تصمیمی برای ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان ندارد، ولی برنامه تاسیس پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان طرحی است که مد نظر مقام های این کشور بوده و برای نخستین بار از سوی "لیندسی گراهام" سناتور جمهوریخواه مطرح شد.

گراهام تاسیس چند پایگاه نظامی در افغانستان را ضامن امنیت ارتش این کشور در مقابل طالبان عنوان کرده بود.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز تائید کرد که گفتگوها در مورد ایجاد این پایگاه در افغانستان، میان مقامات افغان و آمریکایی جریان دارد.



ایالات متحده بر آن است تا تا سال ٢٠١٤ به ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان دهد اما با وجود اعلام آمادگی افغانستان برای بدست گرفتن امنیت این کشور واشنگتن می گوید هنوز به توانایی نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان کافی ندارد.

کارشناسان بر این باورند که واشنگتن و متحدینش، حتی پس از سال ٢٠١٤ نیز نیاز دارند تا با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری داشته باشند و یکی از این همکاری ها، می تواند ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان باشد.