احیای صنایع دستی ضامن رونق اقتصادی چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهرکرد، علی اصغر عنابستانی در نشستی که با معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور پیرامون مبحث میراث فرهنگی و صنایع دستی داشت با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری ظرفیتها و قابلیتهای بالایی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: ما باید از این ظرفیتها برای توسعه استان نهایت استفاده را ببریم و به موضوع گردشگری علاوه بر مباحث فرهنگی نگاهی اقتصادی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت استان با مساعدت سازمان میراث فرهنگی به دنبال ایجاد نهضتی برای احیا صنایع دستی در چهار محال و بختیاری است، خاطر نشان کرد: احیا صنایع دستی ضامن حیات تمدن، فرهنگ، اشتغال و رونق اقتصادی در استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به وجود معضل بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی در چهار محال و بختیاری، مدیریت استان به گردشگری و صنایع دستی به منظور ایجاد فرصت های شغلی امیدوار است.

وی تصریح کرد: مدیریت استان طرح های خود در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به جذب گردشگر و ایجاد بازار فروش صنایع دستی و اشتغال و درآمد زایی در قالب تفاهمنامه ای ارائه می کند.

عنبرستانی ادامه داد: 70 درصد از هنرمندان صنایع دستی این استان را زنان تشکیل می دهند از این رو توجه به مشاغل خانگی برای زنان با توجه به نقش مادری آنها بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی استان چهارمحال و بختیاری بیش از جمعیت شهری است و بسیاری از افراد از طریق کشاورزی و باغ داری امرار معاش می کنند، تاکید کرد: شرایط آب و هوایی منطقه و طولانی بودن فصول سرما باعث بیکاری افراد در فصولی از سال است و صنایع دستی می تواند کمک شایانی را به وضعیت معیشتی کشاورزان داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با توجه به تردد روزانه 25 هزار خودرو در جاده ارتباطی استان چهار محال به خوزستان، فرصت مناسبی برای فروش تولیدات مردم منطقه در این محور مواصلاتی است.

وی تاکید کرد: ساخت بازارچه های کوچک با استفاده از سازه های سبک و معمولی برای فروش صنایع دستی و تولید نان و مردان استان در امتداد این محور از برنامه های پیش روی استان در جهت حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی است.

عنبرستانی یادآور شد: آماده هرگونه همکاری در زمینه توسعه صنایع دستی هستیم و در صورت تامین اعتبار بودجه 35 میلیارد تومانی فرهنگی، بخشی از آن را به این حوزه اختصاص می دهیم.