قیام کشورهای عربی نمونه بارز ثمرات انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حمید رضا پشنگ ریگی روز جمعه در اجتماع پرشور راهپیمایان 22 بهمن در استادیوم ورزشی شهید امام بخش ریگی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مردم ایران برگرفته از آرمانهای والای مکتب حیات بخش اسلام که در سال 57 به پیروزی رسید همچون درختی تنومند به ثمر نشسته و برکات آن در جوامع اسلامی و سراسر دنیا نمایان است.

راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه با حضور پرشور مردم شیعه و سنی خاش اعم از مسئولان، علما، معتمدان و ریش سفیدان، کسبه و بازاریان، دانش آموزان و دانشجویان، کشاورزان و دامداران، ورزشکاران و دیگر اقشار برگزار شد.

راهپیمایان بار دیگر همبستگی خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، بر ادامه راه امام و شهیدان و پیروی از خط ولایت فقیه تاکید و تنفر و انزجار خود را از دشمنان و مستکبران ابراز داشتند.

در پایان قطعنامه سراسری راهپیمایی 22 بهمن در 10 بند قرائت شد که با تکبیر حاضران مورد تایید قرار گرفت.

نظیر این مراسم در بخش های نوک آباد و ایرندگان خاش نیز برگزار شد.