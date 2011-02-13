لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان لزوم وحدت میان سران قوا در شرایط کنونی و با توجه به تحولات کشورهای اسلامی منطقه و الگوپذیری از جمهوری اسلامی ایران، گفت: مهمترین عاملی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب شد، وحدت است چرا که وحدت عنصر حیاتی و کلیدی ما است.
وی با بیان اینکه امروز که دنیا بیدار شده است و به انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو نگاه میکند، ادامه داد: وحدت در ایران در این زمان میتواند به قدرت و استقامت کشور و همچنین منافع کشورهای اسلامی منطقه کمک کند.
فروزنده تاکید کرد: وحدت میان سران قوا در شرایط حساس کنونی از نان شب نیز برای ما واجبتر است و موضوع وحدت میان سران قوا را باید به صورت جدی دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: طبیعتاً اختلاف سلیقههایی میان مسئولان وجود دارد که نباید به صحنه رسانهها کشیده شود بلکه بحثهای تخصصی، کارشناسی و اختلاف سلیقه باید در جلسات حل و فصل شود.
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