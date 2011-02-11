کاهش 50 درصدی مصرف بنزین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری افزود: قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، روزانه 96 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد.

وی خاطر نشان کرد: مصرف فعلی روزانه بنزین در کشور با 50 درصد کاهش به حدود 45 میلیون لیتر رسیده که پیش بینی می شود با ادامه این روند ایران در ردیف کشورهای صادرکننده بنزین جهان قرار گیرد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه ایران در آستانه صدور یک میلیارد لیتر بنزین به جهان است تصریح کرد: مصرف روزانه بنزین در صورت عدم اجرای قانون هدفمندی به 120 میلیون لیتر افزایش می یافت.

شیخ الاسلامی در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد ظرفیت های زیادی در خدمت توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی باشد یادآور شد: هوشیاری، آگاهی و دخالت به موقع مردم می تواند دولت را در مسیر اجرای صحیح قانون هدفمندی یاری رسان باشد.

وی با اعلام اینکه در طول یکسال گذشته نهضت اشتغالزایی در کشور راه اندازی شده است اظهار داشت: فعالیتهای اشتغالزایی در کشور در سال جاری سامان گرفته است.

وی با بیان اینکه قرار بود تا پایان امسال یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود تصریح کرد: در 11 ماهه امسال بالغ بر 1.5 میلیون شغل در کشور ایجاد شد.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه میزان تولیدات بخش کشاورزی در 5 سال گذشته به بیش از 107 میلیون تن رسیده است گفت: به موازات تولیدات بخش کشاورزی بر افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی در کشور اهتمام شده است.

شیخ الاسلامی افزود: هم اکنون پروژه های مختلفی در بخش مسکن کشور در حال اجرا بوده و در طی سالهای 58 تا 83 بالغ بر هشت میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شده است.

وی با بیان اینکه مجموع واحدهای احداث شده کشور در سالهای دولت نهم بالغ بر سه میلیون واحد برآورد شده است تصریح کرد: در 9 ماهه نخست امسال 600 هزار واحد مسکن شهری در کشور احداث شد.

عضو هیئت دولت با اشاره به اینکه کشور در سالهای اخیر با توفیقاتی در حوزه صادرات غیرنفتی مواجه شد افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور با 150 درصد رشد به 79 میلیون دلار در سالهای دولت نهم و دهم رسیده است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با احتساب میعانات گازی مجموعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه چهارم به 97.6 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با اشاره به پوشش بیمه ای 90 درصدی آحاد ملت در بیمه تامین اجتماعی گفت: هم اکنون 98.9 درصد مردم شهرها و 78 درصد ساکنان روستاهای کشور از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.