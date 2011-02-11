به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی که در راهپیمایی روز 22 بهمن قم شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگاران این روز بزرگ را یوم الله و روز حماسه و تجدید بیعت با امام و رهبری دانست و عنوان کرد: 22 بهمن روز شکستن هیمنه استکبار و روز سرنگونی رژیم سلطنتی و روز بیچارگی آمریکا و صهیونیسم و روز بهم خوردن معادلات جهانی است.



وی با بیان اینکه این روز، روز اعلام قدرت اسلام به دنیا است خاطرنشان کرد: انقلاب ایران امروز در مصر و تونس و یمن و اردن تجلی پیدا کرده است چرا که انقلاب ما مرز نمی‌شناسد وبه فرموده امام راحل کل جهان را در بر خواهد گرفت.



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه امروز طنین انقلاب اسلامی ایران در مصر و تونس و یمن و اردن پیچیده است گفت: ما به مردم مصر پیام می‌دهیم و می‌گوییم که شما در حال یک خیزش می‌باشید و باید بدانید که اقیانوس محبت ملت ایران از شما حمایت خواهد کرد و ما به حکم اسلام حامی و پشتیبان شما خواهیم بود.



این مرجع تقلید اضافه کرد: مردم مصر بر اراده خود استوار باشند و در این مسیر باید ثبات قدم داسته باشند تا در ‌‌نهایت این دیکتاتوری را به سقوط بکشانند و باید مواظب باشند تا قدرت‌های استکباری فرد دیگری را در راستای اهداف خودشان در این کشور بر سر کار نیاوردند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که در همه این قیام‌هایی که با شعار الله اکبر صورت گرفته، سر انجام آن برقراری حکومت اسلامی باشد.

